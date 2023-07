Allerta caldo in Italia, domani 19 luglio bollino rosso in 23 città: rischio temporali a Nord-Est Il caldo record in Italia non si placherà neanche domani: per mercoledì 19 luglio il Ministero ha diramato il bollettino aggiornato sulle ondate di calore con ben 23 città da bollino rosso, ma si rischiano anche fenomeni di maltempo nelle regioni del Nord-Est.

A cura di Biagio Chiariello

Sono i giorni più caldi dell'anno per l'Italia con l'anticiclone africano che continua a dominare da Nord a Sud. Per questo il Ministero della Salute per la giornata di domani, mercoledì 19 luglio, nel suo bollettino sulle ondate di calore, ha previsto il bollino rosso per la quasi totalità delle città italiane: ben 23.

Il livello 3 (il bollino rosso) indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Allerta caldo domani 19 luglio, le città da bollino rosso

Sono addirittura 23, come detto, le città che sono state dichiarate bollino rosso per il caldo dal Ministero della Salute per domani, 19 luglio; tre in più rispetto a ieri.

Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.

Bollino arancione e giallo domani 19 luglio in 4 città

Per la maggior parte delle città italiane soffocate dall'ondata di caldo di questi giorni, ce ne sono quattro che in qualche modo "respirano" un po'.

Due sono quelle da bollino arancione (livello di allerta 2), che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili: Milano e Reggio Calabria.

Bollino giallo domani per Bolzano e Genova: questo colore indica il livello 1 di pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore.

Le previsioni meteo per domani

Secondo le previsioni meteo di domani, mercoledì 19 luglio, l'ondata di calore in corso proseguirà specialmente al Centro-Sud.

Tempo in gran parte soleggiato e molto caldo. Qualche nuvola su Alpi e aree limitrofe, con possibilità di isolati e brevi temporali, più probabili prima dell’alba e durante il pomeriggio.

In tarda serata aumento dell’instabilità con possibile sviluppo di temporali nel settore dell’alto Adriatico.

Le allerte meteo della Protezione Civile per domani 19 luglio

L'instabilità a Nord ha portato il Dipartimento della Protezione Civile a diramare un avviso di allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su 4 regioni della penisola: