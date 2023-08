Allerta caldo in Italia domani 19 agosto, bollino rosso in otto città: le previsioni meteo Domani, sabato 19 agosto, secondo il bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute, saranno ben otto le città italiane da bollino rosso per il caldo: si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Latina, Perugia, Rieti e Roma.

A cura di Davide Falcioni

Tra questo weekend e i primi giorni della prossima settimana in Italia si toccheranno i picchi di caldo di questo periodo. Da domani, sabato 19 agosto, il tempo sarà ancor più stabile da Nord a Sud, con la quasi totale assenza di precipitazioni significative. La calura sarà intensa e molto afosa soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna, dove si toccheranno punte di 37-39 gradi, valori 6/8 gradi superiori alla media del periodo. Il caldo si farà sentire anche in montagna con lo zero termico che andrà a collocarsi attorno ai 4.700-5000 metri: anche le località a 2000 metri di quota registreranno temperature massime intorno ai 25 gradi. Come anticipato dal colonnello Giuliacci a Fanpage.it, il caldo tenderà ad attenuarsi la prossima settimana.

Allerta caldo domani 19 agosto, le città da bollino rosso

Domani, sabato 19 agosto, secondo i dati del bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute, saranno ben otto le città italiane da bollino rosso per il caldo: si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Latina, Perugia, Rieti e Roma. Le stesse città saranno da bollino rosso anche domenica.

Bollino arancione e giallo domani 19 agosto in 18 città

Oltre alle città da bollino rosso il Ministero della Salute ha comunicato che altri capoluoghi italiani saranno da bollino arancione. Si tratterà di Frosinone, Genova, Palermo, Trieste, Verona e Viterbo. Bollino giallo invece per Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino e Venezia.

Le previsioni meteo per domani 19 agosto

Nella giornata di domani, sabato 19 agosto, tempo stabile in tutta Italia. Clima molto caldo e afoso, temperature localmente vicine ai 40 gradi; molto caldo anche in montagna con lo zero termico a 4800-4900 metri di quota. Venti deboli o a regime di brezza; rinforzi moderati di Maestrale tra Adriatico e Ionio; correnti moderate di Scirocco tra le Isole Maggiori.