Allerta caldo al Sud e in Sicilia: martedì 22 luglio bollino rosso a Palermo, arancione in altre 6 città

Proseguirà fino a venerdì 25 luglio l’ondata di caldo che sta interessando le regioni meridionali del nostro Paese e la Sicilia, con temperature che potrebbero raggiungere o superare localmente i 40 gradi. Nella giornata di domani, martedì 22 luglio, sull'Isola e Calabria si potrebbero toccare picchi vicini ai 45-47 gradi.

Stando all'ultimo aggiornamento del bollettino relativo alle ondate di calore curato dal ministero della Salute, domani a Palermo scatterà il bollino rosso, che indica l'allerta di livello 3, la più elevata. Mentre in 6 città sarà allerta di livello 2, segnalata dal bollino arancione. Di seguito i dettagli.

A un livello 3 di allerta sono associati possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Il consiglio, in questi casi, è di seguire le indicazioni delle autorità sanitarie, disponibili a questo link.

Allerta caldo martedì 22 luglio: bollino rosso a Palermo, arancione in 6 città

Come già anticipato, per la giornata di domani, martedì 22 luglio, il bollettino del Ministero della Salute indica bollino rosso a Palermo e arancione in 6 città: Campobasso, Catania, Latina, Pescara, Reggio Calabria e Roma.

Saranno invece 12 le città da bollino giallo: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Civitavecchia, Frosinone, Messina, Napoli, Perugia, Rieti, Venezia. Bollino verde a Bolzano, Firenze, Genova, Milano, Torino, Trieste, Verona e Viterbo.

Mercoledì 23 luglio bollino rosso a Campobasso e temperature ancora molto alte in Sicilia, con 37 gradi percepiti a Catania.

Le previsioni meteo per domani

Domani, martedì 22 luglio, ampie schiarite sulle regioni settentrionali, soprattutto al Nord-Ovest. Nuvolosità variabile nel Nord-Est con rovesci di pioggia al mattino in Friuli Venezia Giulia e nel pomeriggio sulle aree alpine e prealpine di Veneto, Trentino e Friuli.

Nel resto d’Italia il tempo sarà stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in rialzo al Nord e sul settore ionico, in calo sulle regioni centrali e in Sardegna. Attesi valori oltre i 40 gradi sulla Calabria ionica ma con possibili picchi di 45 gradi e oltre sulla Sicilia orientale.