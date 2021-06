Un forte boato, qualcuno parla di una esplosione, è stato avvertito stamane venerdì 25 giugno nel Nord-Italia, in una ampia zona tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Alle 9.40 circa quel rumore ha allarmato la popolazione. Tante le segnalazioni sui social. Secondo le prime testimonianze, il forte boato è stato avvertito distintamente in svariate zone tra Veneto e Friuli: Buttrio, Cervignano, Lignano, Bibione, San Stino di Livenza, San Michele di Tagliamento, Latisana solo per dirne alcune. Il fenomeno avrebbe interessato in particolare l’area costiera e primo entroterra del Friuli e il veneziano orientale. Alcuni testimoniano che il boato è stato talmente forte da far tremare porte e finestre.

Possibile boom sonico – Diverse anche le segnalazioni ai Vigili del Fuoco, ai quali per il momento non risultano esplosioni o altri incidenti tali da provocare quel boato. Ma quindi cosa è successo? Si pensa a un possibile "boom sonico" generato da un aereo, probabilmente partito dalla Base Usaf di Aviano. Potrebbe insomma trattarsi di un caccia che ha superato il muro del suono.

Episodi analoghi in passato – Boati come quello registrato questa mattina e provocati dalla velocità dei caccia militari non sono sicuramente una novità. Episodi analoghi a quello registrato oggi tra Friuli e Friuli Venezia Giulia sono avvenuti spesso in passato destando sempre una certa preoccupazione tra le persone dal momento che non è possibile comprendere subito la natura di quel rumore. In alcune occasioni è intervenuta la stessa Aeronautica militare rassicurando tutti sulla natura del boato arrivato dal cielo.