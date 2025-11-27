Alba, 20enne trovata in strada sconvolta e con i pantaloni abbassati: “Violentata da uomo conosciuto al bar”

I fatti contestati risalgono al 3 ottobre scorso quando la giovane è stata rinvenuta per caso in strada da alcuni passanti e quindi soccorsa e trasportata in ospedale. Il 35enne ammette il rapporto sessuale ma sostiene che sia stato consenziente.

Un uomo di 35 anni della provincia di Cuneo è indagato con la pesantissima accusa di violenza sessuale su una ragazza ventenne residente nella stessa provincia piemontese ritrovata in una strada sotto shock e con i pantaloni abbassati. I fatti contestati sono avvenuti ad Alba e risalgono al 3 ottobre scorso quando la giovane è stata rinvenuta per caso in strada da alcuni passanti e quindi soccorsa e trasportata in ospedale.

La ventenne studentessa aveva subito rivelato di essere stata stuprata da un uomo che aveva conosciuto poco prima in strada che l'aveva invitata poi al bar. Come ricostruisce La Stampa, un racconto che la presunta vittima ha ribadito ieri durante l'incidente probatorio disposto dai pm. Il 35enne, invece, rigetta ogni accusa, ammette il rapporto sessuale ma sostiene che sia stato consenziente.

Stando al racconto della giovane, il primo incontro col trentacinquenne sarebbe avvenuto nel pomeriggio del 3 ottobre scorso su una panchina in strada dove lei stava aspettando il pullman per recarsi a lezione. L'uomo, un magazziniere che in passato sarebbe già stato indagato in per reati connessi alla droga, l'avrebbe invitata a bere qualcosa in un bar vicino dove effettivamente si sarebbero recati insieme.

Dopo aver bevuto qualcosa, i due si sono diretti nella casa del trentacinquenne dove però si sarebbe consumata la presunta violenza sessuale. La ragazza sarebbe poi scappata in stato di shock in strada dove infine è stata rinvenuta e soccorsa. Nell'immediatezza dei fatti i carabinieri erano giunti anche nell'abitazione indicata dalla giovane dove sono stati ritrovati i vestiti della ventenne e anche tracce ematiche sul lenzuolo.

Elementi che hanno fatto scattare l'accusa di violenza sessuale a carico del trentacinquenne a cui viene contestata anche l'inferiorità psichica della ventenne in conseguenza dell'alterazione alcolica della ragazza che sarebbe affetta anche da disturbi psichiatrici per i quali è già seguita da specialisti.