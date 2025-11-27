Attualità
video suggerito
video suggerito

Alba, 20enne trovata in strada sconvolta e con i pantaloni abbassati: “Violentata da uomo conosciuto al bar”

I fatti contestati risalgono al 3 ottobre scorso quando la giovane è stata rinvenuta per caso in strada da alcuni passanti e quindi soccorsa e trasportata in ospedale. Il 35enne ammette il rapporto sessuale ma sostiene che sia stato consenziente.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un uomo di 35 anni della provincia di Cuneo è indagato con la pesantissima accusa di violenza sessuale su una ragazza ventenne residente nella stessa provincia piemontese ritrovata in una strada sotto shock e con i pantaloni abbassati. I fatti contestati sono avvenuti ad Alba e risalgono al 3 ottobre scorso quando la giovane è stata rinvenuta per caso in strada da alcuni passanti e quindi soccorsa e trasportata in ospedale.

La ventenne studentessa aveva subito rivelato di essere stata stuprata da un uomo che aveva conosciuto poco prima in strada che l'aveva invitata poi al bar. Come ricostruisce La Stampa, un racconto che la presunta vittima ha ribadito ieri durante l'incidente probatorio disposto dai pm. Il 35enne, invece, rigetta  ogni accusa, ammette il rapporto sessuale ma sostiene che sia stato consenziente.

Stando al racconto della giovane, il primo incontro col trentacinquenne sarebbe avvenuto nel pomeriggio del 3 ottobre scorso su una panchina in strada dove lei stava aspettando il pullman per recarsi a lezione. L'uomo, un magazziniere che in passato sarebbe già stato indagato in per reati connessi alla droga, l'avrebbe invitata a bere qualcosa in un bar vicino dove effettivamente si sarebbero recati insieme.

Leggi anche
Ilaria Borgato trovata morta in strada a Padova a 24 anni, disposta l'autopsia. Il papà: "Abbiamo chiesto aiuto"

Dopo aver bevuto qualcosa, i due si sono diretti nella casa del trentacinquenne dove però si sarebbe consumata la presunta violenza sessuale. La ragazza sarebbe poi scappata in stato di shock in strada dove infine è stata rinvenuta e soccorsa. Nell'immediatezza dei fatti i carabinieri erano giunti anche nell'abitazione indicata dalla giovane dove sono stati ritrovati i vestiti della ventenne e anche tracce ematiche sul lenzuolo.

Elementi che hanno fatto scattare l'accusa di violenza sessuale a carico del trentacinquenne a cui viene contestata anche l'inferiorità psichica della ventenne in conseguenza dell'alterazione alcolica della ragazza che sarebbe affetta anche da disturbi psichiatrici per i quali è già seguita da specialisti.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Guerra
in Ucraina
Guerra in Ucraina, Putin avverte: “Cessate il fuoco solo se Kiev si ritira dal Donbass”
Cosa c'è di tanto interessante nella telefonata tra Witkoff e Ushakov per discutere del piano per l'Ucraina
L'Ucraina apre al piano USA: "Sosteniamo l’essenza dell’accordo di pace". Casa Bianca ottimista
L'esperto militare a Fanpage: "Ora tocca a Putin dimostrare se vuole davvero un accordo"
Perché dalla pace tra Russia e Ucraina passa anche il destino UE: "Accordo sbilanciato aprirebbe grave crisi"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views