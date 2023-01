Al via le iscrizioni online per l’anno scolastico 2023/2024: “Ma 1 studente su 4 è ancora indeciso” Dal 9 al 30 gennaio 2023 sarà possibile per le famiglie italiane presentare domanda di iscrizione per i propri figli all’anno scolastico 2023/2024: l’operazione sarà interamente online, ad eccezione che per le scuole dell’infanzia: ecco come funziona.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Al via oggi, lunedì 9 gennaio le iscrizioni online per l'anno scolastico 2023/2024. Come ha reso noto il Ministero dell'Istruzione e del Merito, le famiglie hanno tempo fino al 30 gennaio per completare l'operazione, che si svolge interamente in modalità telematica per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Resta la versione cartacea soltanto per la scuola dell'infanzia. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale – si legge sulla nota diramata dal Ministero di viale Trastevere, potranno trovare informazioni dettagliate su ciascun istituto e individuare la scuola di interesse attraverso Scuola in Chiaro, l'applicazione messa a disposizione dal Ministero.

Un QR Code dinamico associato ad ogni scuola fornirà tutte le informazioni sulle strutture, l'offerta formativa, le attrezzature e confronterà alcuni dati con quelli di altre istituzioni scolastiche del territorio.

Come funziona l'iscrizione online a scuola: domande fino al 30 gennaio

Le domande di iscrizione potranno dunque essere poi inoltrate dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 30 gennaio 2023 attraverso il servizio Iscrizioni online, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che sarà attivato nelle prossime settimane.

Si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Si potrà presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente, ma si potranno indicare fino ad altre due preferenze nel caso in cui la scuola scelta avesse un esubero di richieste rispetto ai posti disponibili.

Il sistema "Iscrizioni online" avviserà le famiglie in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, dell’avvenuta registrazione e consentirà di seguire l’iter della domanda di iscrizione.

Le risposte degli istituti

La voce "Inoltrata" indicherà una domanda inviata ma non ancora presa in esame dalle scuole indicate. Una domanda "Accettata", invece, ci dirà che la richiesta è stata accettata da uno degli istituti scelti e che l’iscrizione è cosa fatta.

Al contrario, qualora la prima scuola in ordine di preferenza non accetti la domanda di iscrizione, si leggerà la dicitura "Smistata ad altra scuola", il che vuol dire che un altro istituto tra quelli indicati dalla famiglia sta valutando la richiesta. Con "Restituita alla famiglia", infine, verranno segnalate quelle domande che devono essere integrate e/o modificate per essere inviate alle scuole.

Il sondaggio: 1 studente su 4 ancora indeciso sul futuro

Tuttavia, anche se le iscrizioni online sono partite, la maggior parte degli studenti ha ancora le idee poco chiare sul proprio futuro. È quanto emerge da un sondaggio effettuato da Skuola.net, che ha intervistato 1.800 alunni di terza media, a tre

settimane dal via della procedura di iscrizione.

Solo il 50% degli intervistati pare aver "blindato" la decisione con largo anticipo, mentre un ulteriore 25% aveva sciolto la riserva sull’indirizzo di studi ma non sull’istituto in cui puntare al diploma. Sotto accusa l'orientamento scolastico: per 1 intervistato su 5 le attività organizzate dal proprio istituto sono state pressoché inesistenti.

Relativamente più fortunato un ulteriore 50% per cui l’orientamento è avvenuto ma last minute, ovvero solo a partire dallo scorso settembre. Alla fine, solamente 3 su 10 hanno affrontato la questione per tempo, già dalla seconda media.