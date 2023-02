Aggressione squadrista a Firenze, indetta per domani manifestazione antifascista in città Dopo un sit in studentesco organizzato stamattina è attesa per domani una grande mobilitazione antifascista e democratica a Firenze. Intanto continua il silenzio di Giorgia Meloni sul pestaggio di due studenti da parte di sei giovane di Azione Studentesca, organizzazione giovanile legata a FDI.

A cura di Davide Falcioni

La risposta democratica e antifascista degli studenti di Firenze non si è fatta attendere. A due giorni dall'aggressione squadrista organizzata dai militanti di Azione Studentesca ai danni di alcuni studenti del liceo Michelangiolo di Firenze, questa mattina centinaia di ragazze e ragazzi hanno organizzato un sit in di protesta pacifico ma determinato.

Tra le 8 e le 9 e mezza studenti e studentesse hanno manifestato la solo solidarietà alle vittime del pestaggio e chiesto alle istituzioni di condannare fermamente la violenza squadrista: "Siamo tutti antifascisti", "Firenze è solo antifascista" e "Fuori Casaggì dalle scuole" sono stati alcuni degli slogan intonati.

Domani manifestazione antifascista a Firenze

L'aggressione di sabato è stata condotta da almeno sei esponenti di Azione Studentesca, movimento politico giovanile legato a Fratelli d'Italia, partito della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Anche per questo la mobilitazione è destinata a continuare. Dopo il presidio di stamattina un altro appuntamento è stato infatti indetto per domani alle 18 ai giardini di viale Malta, a Campo di Marte, a poche centinaia di metri dalla sede di via Frusa di Casaggì, il ‘centro sociale di destra' frequentato da numerosi esponenti di primo piano del partito di Meloni e che di fatto condivide la sede proprio con Azione Studentesca.

La manifestazione – che probabilmente si tramuterà in corteo – è stata organizzata da ‘Studentə Autorganizzatə Firenze': vi hanno già aderito numerose sigle partitiche, sindacali e centri sociali, quali Firenze città aperta, Anpi, Potere al Popolo, Usb, Cpa Firenze Sud, Rifondazione Comunista, solo per citarne alcuni, oltre ovviamente ai collettivi scolastici di sinistra. Non è escluso che almeno una parte dei manifestanti tenterà di avvicinarsi alla sede di via Frusa, intorno alla quale l'attenzione della polizia è già cresciuta.

Da Meloni ancora silenzio sull'aggressione squadrista di Firenze

Mentre tutto il mondo democratico e antifascista si mobilita, a oltre 48 ore dal pestaggio condotto da militanti del collettivo di estrema destra Azione Studentesca la presidente del Consiglio Meloni continua a tacere: da parte della premier e presidente di Fratelli D'Italia ancora neppure una parola di condanna, sebbene i responsabili dell'aggressione siano stati prontamente identificati e afferiscano tutti all'organizzazione studentesca di FDI, partito che si è limitato a chiedere maggiori approfondimenti sulla vicenda, di cui esiste anche un video, che pare non sia stata un caso isolato: un'altra azione squadrista si sarebbe verificata giovedì scorso davanti al liceo Pascoli del capoluogo fiorentino.