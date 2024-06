Aggrediti con una roncola dall’ex fidanzato della figlia, coniugi sottoposti a intervento di 12 ore

video suggerito

Sono stati sottoposti ad un delicato intervento chirurgico durato 12 ore Angelo Imporzani, 62 anni e Karin Dupres, 64 anni, i coniugi feriti a colpi di roncola dall'ex fidanzato della figlia Andrea Bandini. Al momento restano ricoverati in rianimazione al San Martino di Genova, con prognosi riservata.

A cura di Ida Artiaco

A destra, il 25enne Andrea Bandini

Sono stati sottoposti ad un complesso intervento chirurgico durato 12 ore Angelo Imporzani, 62 anni e Karin Dupres, 64 anni i coniugi feriti a colpi di roncola dall'ex fidanzato della figlia Andrea Bandini nella propria abitazione a San Colombano Certenoli (Genova).

L'operazione, tenutasi al San Martino, ha visto l'impiego di un'equipe multidisciplinare composta dai neurochirurghi del professor Gianluigi Zona, dai chirurghi della mano diretti dalla dottoressa Stefania Briano e del team maxillo-facciale di Bernardo Bianchi.

Entrambi i pazienti sono ora ricoverati presso la Rianimazione al terzo piano del Monoblocco. La prognosi, si legge nel bollettino medico emesso dalla direzione del Policlinico San Martino, è per entrambi riservata.

Intanto, resta in carcere Andrea Bandini, il 25enne che colpito con una roncola i due coniugi, genitori della ex fidanzata, e ucciso con lo stesso arnese il loro cane. Il giovane non aveva accettato la fine della relazione con la figlia dei due e le aveva anche mandato messaggi insistenti e minacciosi, rivolti anche ai suoi cari. Dopo l'agguato, è riuscito a fuggire rubando la loro auto ma è stato ben presto raggiunto dai carabinieri. Infine, avrebbe confessato il tentato omicidio, rendendo spontanee dichiarazioni ai militari e poi ribadendo le sue parole durante l'interrogatorio davanti al pubblico ministero.

Il 25enne è accusato di duplice tentato omicidio continuato aggravato dalla crudeltà e gli inquirenti starebbero anche valutando, secondo quanto riporta Il Secolo XIX, anche il reato di stalking.