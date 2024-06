video suggerito

Genova, aggrediti col machete nella mansarda: i banditi uccidono il cane e rubano la 500 della coppia I fatti nella tarda serata di ieri a Celesia, a San Colombano Certenoli, nel Tigullio. I banditi avrebbero pianificato l'assalto con cura. La coppia è stata ricoverata in ospedale in codice rosso.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Sono ancora aperte tutte le ipotesi sull'aggressione avvenuta ieri sera, 9 giugno in una mansarda di Celesia, frazione di San Colombano Certenoli, provincia di Genova, dove un uomo di 65 anni e la compagna di 62 anni sono stati colpiti più volte con un machete, mentre il loro cane è stato ucciso.

I banditi sono fuggiti a bordo della Fiat 500 della coppia. Quella della rapina finita male è la tesi più ipotizzabile, ma non si esclude la vendetta.

L'allarme è stato dato verso le 22,30 quando in un appartamento di via Gotelli, nel comune del Tigullio, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chiavari, i mezzi del 118, le Croci Verde di Carasco e Cogorno, e i vigili del fuoco. La coppia è stata subito ricoverata al San Martino di Genova in codice rosso.

Per i soccorsi non è stato facile trasportarli fuori dalla dalla palazzina a causa di scala a chiocciola interna e per questo si sono attivati i pompieri che hanno calato l'uomo e la donna dalla finestra. Non sono comunque in pericolo di vita.

L‘assalto, secondo quanto appreso, sarebbe stato stato accuratamente pianificato: pare che i malviventi avessero osservato i movimenti degli occupanti da un appartamento vuoto non lontano. Avrebbero agito approfittando del fatto che il figlio e la figlia della coppia fossero assenti.

I militari dell'Arma sono ora sulle tracce dei banditi. Avrebbero effettuato anche posti di blocco nella zona, ma dei criminali al momento non è stata trovata alcuna traccia. Le indagini degli inquirenti vanno quindi avanti. Si punta anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.