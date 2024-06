video suggerito

Coppia aggredita a colpi di roncola a Genova, c’è la svolta: fermato l’ex fidanzato della figlia È stato individuato dai carabinieri di Genova l’uomo sospettato di aver aggredito a colpi di mannaia una coppia di 60enni. Venticinque anni, è l’ex della figlia delle vittime. I militari lo hanno trovato in un’area boschiva, si era reso irreperibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Svolta nel caso della coppia aggredita a colpi di roncola. È stato individuato dai carabinieri di Genova, in un'area boschiva, un rifugio di Santo Stefano d'Aveto, una persona che si ritiene possa essere il responsabile dell’aggressione. Si tratta di un uomo di 25 anni, ex della figlia delle due vittime, che si era reso irreperibile. "In base ai gravi elementi di reità individuati dai carabinieri, la procura ha appena disposto il fermo", è quanto fanno sapere i carabinieri.

Il giovane è sospettato di aver aggredito a colpi di mannaia una coppia di 60enni nella loro abitazione nell'entroterra di Genova. I coniugi Angelo Imporzani e Karin Dupres sarebbero rimasti vittima di un agguato dunque, un'azione premeditata e non una rapina come emerso in un primo momento. Marito e moglie sono stati aggrediti nella notte tra domenica e lunedì nella loro abitazione di Celesia a San Colombano Certenoli e sono attualmente ricoverati in gravi condizioni al San Martino di Genova per gravi ferite al capo e agli arti superiori. Nell'agguato gli aggressori hanno ucciso anche il cagnolino della coppia.

I carabinieri della compagnia di Chiavari hanno trovato anche l'auto usata nella fuga dagli aggressori a poca distanza dall’abitazione. I carabinieri avrebbero ben presto scartato l'ipotesi di un'aggressione per rapina per seguire la pista di una violenza premeditata. Il fascicolo aperto dalla Procura di Genova per duplice tentato omicidio a carico di ignoti consentirà di eseguire gli accertamenti sulla roncola trovata in auto e sulle impronte lasciate sul posto. Ieri gli inquirenti avevano subito ascoltato i figli della coppia, Daniel e Giulia.

Il pm ha disposto il fermo per tentato omicidio aggravato a carico del 25enne: la struttura in cui si era nascosto è stata circondata e i carabinieri sono entrati bloccando l'uomo. Interrogato in procura, è stato poi accompagnato in carcere a Marassi. Secondo le prime informazioni l'uomo, che non si rassegnava alla fine della relazione, aveva scritto alla ragazza alcuni messaggi minacciando la madre e il cane.