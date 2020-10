Gli avevano sempre detto che il padre era dovuto scappare via quando lui era piccolo e che non si era fatto più vedere perché aveva problemi con la giustizia così è stata enorme la sorpresa quando a ventisei anni ha scoperto che in realtà il genitore non era chi diceva di essere ma un agente di polizia sotto copertura che aveva avuto l’incarico di spiare la donna perché ritenuta membro di un gruppo di anarchici ma aveva finito per avviare una relazione con lei. Per questo motivo il giovane ha fatto causa a Scotland Yard e ora è stato risarcito dalla polizia britannica.

Il ragazzo ha scoperto di essere il figlio di Bob Lambert un agente spia che si atteggiava ad anarchico e aveva avviato una relazione a lungo termine con sua madre per infiltrarsi nel gruppo di cui faceva parte la donna negli ani ‘80. Alla fine del suo periodo sotto copertura quando il figlio aveva solo due anni, Lambert è svanito dalle loro vite sostenendo di dover lasciare il paese a causa del suo coinvolgimento in violente proteste. In realtà si era semplicemente dileguato senza più prendersi cura del piccolo approfittando del fatto che non sapevano nemmeno il suo nome. L’uomo infatti aveva già una moglie e due figli nel Surrey e tornò da loro una volta chiusa l'operazione.

La verità e emersa solo anni dopo, nel 2012, quando la donna ha letto articoli di giornale sulle spie della polizia e ha riconosciuto Lambert in una delle fotografie. La donna quindi ha fatto causa alla polizia ottenendo due anni dopo un risarcimento di 425.000 sterline. Ora anche il figlio ha contestato a Scotland Yard quei comportamenti dell’agente sostenendo di aver subito danni psichiatrici dopo aver fatto la scoperta e anche per lui è scattato così un risarcimento danni il cui valore però non è stato rivelato. “Qualcuno di alto livello nella polizia sapeva cosa era successo e avrebbe dovuto segnalarlo ma nessuno lo ha fatto" ha dichiarato il giovane.