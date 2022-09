Aereo russo al confine polacco, allarme della Nato: jet italiani lo intercettano Continua la tensione tra Mosca e l’esercito dell’Alleanza. L’Aeronautica Militare ha comunicato l’operazione di ‘Scramble’ avvenuta oggi pomeriggio, 29 settembre.

A cura di Biagio Chiariello

Due Eurofighter dell'Aeronautica Militare si sono alzati in volo nel pomeriggio di oggi, 29 settembre, dopo che la Nato ha lanciato una segnalazione per un aereo russo ai confini con la Polonia. Una presenza che non era stata annunciata e quindi, come da procedura, l'Alleanza ha provveduto a inviare due aeroplani militari per accertare la destinazione e quanto stava accadendo, anche e soprattutto alla luce del conflitto in corso in Ucraina.

"Ancora un decollo immediato per gli Eurofighter dell’Aeronautica Militare impegnati nell'attività di Air Policing in Polonia. Scramble ordinato dal CAOC di Uedem per la presenza di velivoli russi nella zona di confine polacca", si legge in un tweet del profilo ufficiale dell'Aeronautica Militare.

Un altro episodio analogo era avvenuto a metà della scorsa settimana qua due volte in due giorni due Eurofighter italiani impegnati in Polonia nell'ambito del dispositivo Nato di "air policing” si sono alzati in volo per intercettare jet russi che si avvicinavano allo spazio aereo dell'Alleanza. A farlo sapere era la stessa Aeronautica su Twitter.

E solo quattro giorni fa due caccia Eurofighter sono decollati a seguito di un altro ‘scramble‘ (allarme dall'aeroporto militare di Istrana, sede del 51° Stormo, per intercettare un velivolo PC12 olandese decollato dall'aeroporto di Budel (Olanda) e diretto a Roma-Ciampino che aveva perso i contatti radio con gli enti del traffico aereo. I due caccia intercettori hanno rapidamente raggiunto il velivolo civile olandese e, dopo il supporto fornito dai due caccia militari, ha ristabilito il contatto con gli enti del controllo del traffico aereo civili proseguendo la sua rotta verso la Capitale.