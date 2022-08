Aereo Ita scortato da due Mb-339 in Friuli: tutti preoccupati ma è un’esercitazione L’esercitazione di un Airbus di Ita Airways scortato da due MB-339, oggi pomeriggio, ha destato curiosità e preoccupazione nei cieli del Friuli Venezia Giulia.

A cura di Biagio Chiariello

Attimi di curiosità, ma anche preoccupazione nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 agosto 2022, nei cieli del Friuli Venezia Giulia Un aereo di Ita Airways, ha sorvolato a lungo la zona tra San Daniele e Flaibano, compiendo una quindicina di giri. Manovre durate circa un’ora nell'ambito di una attività addestrativa pianificata. L'aeroplano è stato scortato da due Aermacchi MB-339, gli stessi veicoli utilizzati dalle Frecce Tricolori.

La singolare attività aerea ha attirato la curiosità di molti cittadini che, un po' in apprensione, hanno iniziato a filmare, telefonare e whatsappare immagini e video. Qualcuno ha fatto un collegamento col prossimo GP F1 Monza dove un A350-900. l’Enzo Ferrari sorvolerà l’autodromo per i suoi 100 anni. Alcuni addirittura hanno parlato di dirottamento, in realtà altro non era, come detto, che una particolare attività addestrativa come confermato alle testate giornalistiche dalla Base aerea di Rivolto.

La rotta rilevata dai radar

L'Aermacchi MB-339 è un aviogetto monomotore biposto da addestramento avanzato e da appoggio tattico leggero prodotto dall'azienda italiana Aermacchi dagli anni settanta e in dotazione principalmente all'Aeronautica Militare, che lo utilizza come addestratore basico.

Un evento simile era avvenuto a Cosenza lo scorso novembre, quando un caccia militare Eurofighter decollato dalla base del 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle nell'ambito di un addestramento programmato aveva generato un forte boato che per alcuni attimi aveva fatto pensare ad un terremoto.