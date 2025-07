Aereo dirottato a Brindisi per malore di un ragazzo a bordo: si scopre che è minore scomparso anni fa

Si tratta di un 17enne che durante il volo è stato colpito da un violento attacco epilettico che ha spinto il personale di bordo a effettuare un atterraggio d’emergenza in Italia. In aeroporto, grazie alle procedure di identificazione, le autorità si sono accorte che il ragazzo in realtà risultava scomparso diversi anni fa dal nostro Paese.

L'atterraggio di emergenza a Brindisi di un volo internazionale per un malore a bordo, ha portato alla scoperta di un minore che risultava scomparso anni fa dall'Italia. È accaduto nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 luglio su un aereo della compagnia turca Turkish Airlines in volo da Tunisi a Istanbul.

Il velivolo, un Airbus 321-200, era decollato regolarmente dalla capitale tunisina alle 23:43 ma quando è giunto sui cieli italiani il comandante ha dichiarato un'emergenza sanitaria a bordo per una ragazzo che stava male e ha chiesto uno scalo per un atterraggio di emergenza alla torre di controllo. Al velivolo è stato assegnato l'aeroporto del Salento di Brindisi dove l'aereo è atterrato senza problemi intorno all'1.30 di sabato notte.

Il ragazzo straniero colpito dal malore è stato quindi soccorso dai sanitari e portato al pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi, per le cure del caso. Si tratta di un 17enne che durante il volo pare sia stato colpito da un violento attacco epilettico che ha spinto il personale di bordo a effettuare un atterraggio d’emergenza in Italia per prestargli le cure del caso.

Mentre l'aereo poi ripartiva poco dopo le 4:30 alla volta di Istanbul, dove è atterrato poco prima delle 7 di oggi ora locale, in aeroporto, grazie alle procedure di identificazione, le autorità si sono accorte che il ragazzo in realtà risultava scomparso diversi anni fa dal nostro Paese. In particolare dagli accertamenti della Polizia di frontiera di Brindisi sulla sua identità, è emerso che risultava a suo nome un provvedimento di "rintraccio", in seguito a denuncia di scomparsa di diversi anni fa.

Il ragazzo, che è ancora minorenne, si trova ora nello status giuridico di richiedente protezione internazionale ma sono in corso le verifiche per chiarire se le sue ricerche fossero ancora in atto o se il suo ritrovamento semplicemente non era stato comunicato alle autorità italiane. Nel frattempo rimane ricoverato in ospedale anche se le sue condizioni non sono gravi.