Aereo ultraleggero cade a Udine e prende fuoco, morti studentessa 15enne del Liceo aeronautico e istruttore La studentessa 15enne e il suo istruttore 31enne, Simone Fant, morti in ospedale per le gravi ustioni riportate nell’incendio seguito alla caduta dell’ultraleggero. L’incidente a Premariacco, vicino Udine, durante una giornata di orientamento al volo organizzata dal Liceo aeronautico Volta. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

L'aereo precipitato a Premariacco

Tragedia a Premariacco, vicino Udine, dove una studentessa 15enne del Liceo aeronautico e il suo istruttore di volo 31enne, Simone Fant, sono morti per le ustioni riportate dopo lo schianto dell'aereo ultraleggero precipitato in un uliveto nei pressi di San Mauro, prendendo fuoco. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 settembre, durante una giornata di orientamento al volo organizzata dal Liceo aeronautico Volta di Udine. Dopo lo schianto erano stati trasportati in codice rosso in ospedale ma le ferie si sono rivelate troppo gravi.

L'incidente dell'aereo ultraleggero a Premariacco di lunedì 2 settembre

Quindicenne e pilota stavano sorvolando l’aviosuperficie Fly & Joy di San Mauro di Premariacco quando il velivolo leggero, uno Storch 2.0 della Fly Synthesis, si è improvvisamente schiantato al suolo intorno alle 17 di lunedì 2 settembre. L’impatto ha innescato un incendio immediato che non ha lasciato scampo ai due occupanti. Nonostante gli immediati soccorsi, per la minore e il pilota purtroppo non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo era decollato attorno alle 16 e dopo circa 40 minuti, per cause ancora in corso accertamento, è precipitato. “Da quanto mi hanno descritto, il pilota stava effettuando una ‘riattaccata’, un decollo conseguente ad un atterraggio. Purtroppo il decollo si è interrotto a pochi metri da terra e si è concluso con lo schianto ad un centinaio di metri dalla pista” ha riferito alla Tgr il presidente dell'associazione sportiva che gestisce l’aviosuperficie. Il volo era solo dimostrativo e ai comandi vi era il pilota con alle spalle oltre 500 ore di volo tra cui oltre un centinaio come istruttore.

I soccorsi dopo lo schianto dell'aereo e l'incendio

Estratti dal mezzo con gravissime ustioni su tutto il corpo e trasportati con codice di massima urgenza all'ospedale di Udine, 15enne e istruttore sono morti poco dopo nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarli. Troppo gravi le ferite riportate nell’incendio seguito all’impatto dell’aereo al suolo.

Oltre alle ambulanze del 118, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme attorno all’aereo evitando che si propagasse alle sterpaglie, e i Carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

La tragedia si è consumata davanti agli occhi di altri ragazzini liceali che stavano partecipando alla giornata di formazione. La 15enne deceduta infatti era al primo volo e faceva parte di un gruppo di otto studenti che stavano partecipando a un progetto di orientamento scolastico che prevedeva una giornata dedicata al volo per gli studenti del Liceo delle Scienze Applicate Progetto Aeronautico di Udine. Area e resti sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri su disposizione della Procura.