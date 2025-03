video suggerito

Adolescente ubriaco aggredisce soccorritore e minaccia la madre con un coltello: arrestato È successo sabato a Prato: il giovane, di 17 anni, ha picchiato un soccorritore della Croce d'Oro e successivamente ha minacciato la madre con un coltello.

A cura di Davide Falcioni

Notte di follia per un 17enne di origini sudamericane, arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito un volontario della Croce d’Oro e minacciato la madre con un coltello. Il giovane, completamente ubriaco, ha costretto sanitari e forze dell’ordine a un intervento complesso per riportarlo alla calma.

Tutto è iniziato nel pomeriggio di sabato, quando il ragazzo aveva già rivolto minacce alla madre. Nella serata, in via Pier Cironi, a Prato, il giovane è stato trovato in strada in evidente stato di ebbrezza. Sul posto è intervenuta anche la madre, mentre i soccorsi sono stati allertati per prestargli assistenza. Una squadra della Croce d’Oro è arrivata con un’ambulanza, ma proprio durante il trasporto in ospedale il 17enne ha aggredito un volontario, colpendolo con uno schiaffo. Solo grazie all’intervento dei colleghi si è riusciti a riportarlo momentaneamente alla calma.

Una volta arrivato al pronto soccorso, il giovane si è però allontanato prima di poter essere visitato dai medici. Il volontario aggredito non ha riportato ferite gravi e potrà decidere se sporgere denuncia.

Ma l’escalation di violenza non si è fermata qui. Tornato a casa nella notte, il 17enne ha impugnato un coltello e ha minacciato la madre, che si è vista costretta a chiedere aiuto ai carabinieri. I militari sono intervenuti rapidamente e hanno arrestato il giovane, trasferendolo in un centro per minorenni.