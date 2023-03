Acido al posto dell’acqua benedetta durante il battesimo, la neonata finisce in ospedale Un evento di gioia si stava per trasformare in tragedia nel Messinese quando si è scoperto che al posto dell’acqua benedetta qualcuno aveva messo del disinfettante nella bottiglietta usata dal parroco per cospargere il capo della neonata da battezzare.

Momenti di paura durante una cerimonia di battesimo nel Messinese. Un evento di gioia si stava per trasformare in tragedia quando si è scoperto che al posto dell'acqua benedetta qualcuno aveva messo dell'acido disinfettante nella bottiglietta usata dal parroco per cospargere il capo della neonata da battezzare. L'episodio si è consumato domenica in una chiesa di Villafranca Tirrena dove fortunatamente qualcuno si è accorto in tempo dell'errore e ha evitato il peggio.

Ad accorgersi del tutto è stato uno zio e padrino della piccola bagnato da alcune gocce del liquido che il parroco aveva versato dalla bottiglietta all'acquasantiera. L'uomo che teneva in braccio la piccola, ha sentito uno strano bruciore alle mani e si è accorto che sulle stesse erano apparsi strani rossori e così ha bloccato tutto. Poco dopo ci si è accorti che anche la bimba aveva gli stessi rossori sul collo dopo essere stata colpita dalle stesse gocce.

A questo punto è scattato l'allarme e la piccola è stata portata in ospedale mentre in chiesa è venuto a galla l'incredibile errore. Qualcuno aveva messo l'acqua santa in un contenitore senza sapere che in precedenza era stato utilizzato per contenere acido disinfettante usato per le pulizie della chiesa e alcune gocce evidentemente erano rimaste all'interno. Seppur diluita, la sostanza era comunque potenzialmente nociva, sopratutto per una neonata

Al pronto soccorso però fortunatamente i timori dei familiari della piccola sono stati placati dai medici. Dopo gli opportuni controlli infatti, i dottori hanno stabilito che i rossori non erano gravi e hanno dimesso al piccola senza ricoverarla.

Del caso sono stati successivamente informati i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso stabilendo che si è trattato di un errore, un incidente assolutamente non intenzionale. La vicenda non sembra destinata ad avere strascichi giudiziari perché per ora la famiglia ha deciso di non sporgere denuncia.