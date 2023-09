Accoltella un 17enne e poi racconta tutto sui social: “Non volevo arrivare a questo, ho reagito” Avrebbe accoltellato un 17enne per poi raccontare l’accaduto in una diretta sui social. È successo a Foggia, in via Mele, dove nella notte un 19enne sarebbe stato aggredito da un gruppo di coetanei e ne avrebbe ferito gravemente uno. Indagini in corso.

A cura di Eleonora Panseri

Dopo aver accoltellato un ragazzo più giovane, ha deciso di raccontare tutto sui social in un video in diretta. La polizia ha fermato il presunto autore del gesto, un 19enne, che nella serata di giovedì 14 settembre, a Foggia, avrebbe raccontato su una piattaforma social di aver colpito con un'arma da taglio un 17enne, molto probabilmente al termine di un litigio tra coetanei.

Secondo quanto ricostruito nelle scorse ore, il 19enne sarebbe stato attirato in un vicolo da un gruppo di coetanei che lo avrebbero aggredito. Il giovane avrebbe tuttavia successivamente ammesso di essersi presentato all'appuntamento portando con sé un'arma. I fatti sarebbero avvenuti in via Mele, nel pieno centro di Foggia, proprio nelle vicinanze della prefettura.

Al termine di quanto accaduto. il ragazzo avrebbe deciso di iniziare una diretta su una piattaforma social e qui avrebbe deciso di raccontare ai suoi followers i motivi della lite e del successivo accoltellamento.

"Io non volevo arrivare a questo, soprattutto non sono stupido, non sono nato ieri. A volte faccio lo stupido, quindi se pensavate che io sarei cascato nella vostra imboscata, vi sbagliate di grosso. Sapevo tutto. Quindi ho fatto finta di niente per vedere che cosa volevate dalla mia vita, quindi sono venuto armato." – avrebbe detto il giovane, incensurato nel video, come riporta il Corriere del Mezzogiorno – "Peccato che non avrei usato alcuna arma se voi non mi aveste costretto, perché mi avete letteralmente aggredito: io volevo solo parlare, chiacchierare con voi".

La vittima è stata subito portata in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia: non sono stati diffusi dettagli sulle sue condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Intanto sull'accaduto stanno indagando gli agenti della polizia.

Restano ancora da chiarire con esattezza molti particolari dell'accoltellamento: in primis, l'esatta dinamica dell'aggressione e del ferimento del minore, ma soprattutto quale possa essere stato il motivo all'origine della violenza.