Accoltella il fratello la notte prime delle nozze e scappa: non lo aveva invitato al matrimonio L’episodio è avvenuto la notte scorsa a Corato, nel Barese, sotto casa dello sposo, un giovane di 34 anni. Da tempo i due fratelli non erano in buoni rapporti a causa di continui e vecchi litigi iniziati anni fa.

Per un giovane pugliese, quello che doveva essere il giorno del suo matrimonio non è andato sicuramente come immaginava. Invece di sposarsi, infatti, si è ritrovato in ospedale a causa di una ferita provocata – secondo una prima ricostruzione – da suo fratello. Un fratello che lo avrebbe accoltellato perché non invitato al matrimonio.

L'episodio è avvenuto la notte scorsa a Corato, nel Barese, sotto la casa dello sposo. Il giovane finito in ospedale ha trentaquattro anni, l’aggressore (ora irreperibile) sarebbe il fratello maggiore, di quarantacinque anni. Quest’ultimo lo avrebbe appunto accoltellato a poche ore dal matrimonio e il motivo dell'ultimo ennesimo litigio tra i due sarebbe stato appunto il mancato invito alle nozze.

Il giovane sposo è stato colpito con una coltellata a un fianco e nella notte è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Tuttora l’uomo è ricoverato nel Policlinico di Bari, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Corato e della compagnia di Molfetta, coordinati dalla Procura di Trani.

Secondo quanto ricostruito finora, da tempo i due fratelli non erano in buoni rapporti a causa di continui e vecchi litigi iniziati anni fa. Da un po', a quanto pare, neppure si rivolgevano la parola. E alla fine questo ultimo evento – un matrimonio al quale non era stato invitato – avrebbe spinto il quarantacinquenne a scontrarsi ancora una volta col fratello minore facendolo finire in questo caso in ospedale.

Quanto ricostruito finora dai carabinieri è frutto del racconto del giovane ferito e di altre persone che avrebbero assistito all’aggressione della notte scorsa. Nel parapiglia sarebbe rimasta coinvolta anche un’altra persona, poi portata al Policlinico di Bari.