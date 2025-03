video suggerito

Abusi su una bambina di 12 anni, imprenditore astigiano arrestato per violenza sessuale L'uomo, 65 anni, è stato tratto in arresto con l'accusa di aver violentato una ragazzina di 12 anni, figlia di un'amica di famiglia.

A cura di Davide Falcioni

Un imprenditore sessantacinquenne di Asti è stato tratto in arresto con l’accusa di aver violentato una ragazzina di 12 anni, figlia di un’amica di famiglia. L’uomo, il cui nome non è stato reso noto dagli inquirenti, è attualmente detenuto in carcere in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) del tribunale di Asti.

Le indagini, coordinate dalla sezione di polizia giudiziaria della procura astigiana, sono partite nel dicembre dello scorso anno dopo una segnalazione dei servizi sociali, che da tempo seguivano il nucleo familiare della minore. Durante un’audizione, la ragazzina ha confidato a un’educatrice di essere stata molestata da un conoscente della madre. L’episodio sarebbe avvenuto nell'abitazione dell’uomo, mentre la minore si trovava sola con lui per alcuni minuti, durante una sua visita in città.

Gli investigatori hanno raccolto una serie di indizi chiave, tra cui i tabulati telefonici, e hanno effettuato perquisizioni nella casa dell’imprenditore, sequestrando anche materiale informatico. Questi elementi hanno portato all’emissione del provvedimento di arresto. Durante l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip, l’uomo ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, mantenendo il silenzio sulle accuse che gli vengono rivolte. La procura di Asti ha confermato che le indagini sono ancora in corso e che ulteriori dettagli potrebbero emergere nei prossimi giorni.