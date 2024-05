Abusava delle figlie della compagna quando lei andava al lavoro, una aveva 11 anni: 4 anni di carcere

video suggerito

Approfittava dei momenti di assenza della compagna per abusare sessualmente delle figlie minorenni della donna, una delle quali di appena 11 anni. Il 50enne è finito a giudizio con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di minori ed è stato processato in rito abbreviato. Nella giornata di ieri, l'uomo è stato condannato a 4 anni di reclusione dal giudice dell'udienza preliminare Carlo Negri.

L'avvocato dell'imputato ha ricordato in tribunale come il suo assistito si sia sempre professato innocente, annunciando di voler valutare l'appello una volta lette le motivazioni della sentenza. Secondo quanto raccontato dall'ex compagna e dalle sue figlie, il 50enne avrebbe abusato delle ragazzine tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021. Quando la donna si trovava al lavoro, il 50enne palpeggiava le due ragazzine di 17 e 11 anni, mostrando loro video pornografici. Oggetto della denuncia, infatti, sono tre episodi, tutti avvenuti con le stesse modalità.

Gli abusi sono venuti a galla dopo la fine della relazione tra il 50enne e la madre delle bambine. Dopo la fine della convivenza, le due hanno raccontato alla mamma quanto succedeva in sua assenza e la donna ha sporto denuncia. Le indagini sono poi culminate in un incidente probatorio nel corso del quale sono state ascoltate le due vittime che hanno confermato quanto raccontato alla madre in sede di denuncia.

A quel punto è iniziato il processo nei confronti del 50enne, che nel frattempo si è sempre professato innocente. Tramite il suo legale, l'uomo ha però chiesto di essere sottoposto a rito abbreviato e per le molestie ai danni delle due ragazzine (una delle quali diventata maggiorenne nel frattempo) il giudice ha decretato 4 anni di reclusione. Parti lese nel procedimento, l'ex compagna del 50enne e una delle due figlie ormai maggiorenne.