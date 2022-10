Abitazione crolla dopo esplosione e fuga di gas a Corsano: donna estratta dai pompieri, è grave L’esplosione si è verificata questa mattina, venerdì 21 ottobre, poco prima delle 8 a Corsano, in provincia di Lecce.

A cura di Antonio Palma

Una violenta esplosione dovuta a una fuga di gas ha fatto crollare parzialmente un’abitazione oggi a Corsano, in provincia di Lecce. I tempestivi soccorsi hanno permesso ai Vigili del Fuoco di estrarre dalle macerie una donna, una signora anziana che è rimasta ferita gravemente.

L'esplosione si è verificata questa mattina, venerdì 21 ottobre, poco prima delle 8. I primi soccorsi sono stati prestati dal figlio della donna e da un vicino di casa, luogotenente dell'Esercito alla Scuola di Cavalleria di Lecce. Poi sul posto, all’incrocio tra via Cavour e via Pascoli, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco.

Non senza difficoltà, i soccorsi sono riusciti a estrarre la signora dalle macerie della villetta parzialmente crollata e ad affidarla ai sanitari del 118, anche loro giunti sul posto in poco tempo dopo la chiamata di emergenza.

La signora è stata stabilizzata dal personale medico e trasportata immediatamente in ospedale a Tricase in codice rosso. La donna di 77 anni, S.C. le sue iniziali, avrebbe riportato gravi ustioni su tutto il corpo e sarebbe stata ricoverata in gravissime condizioni.

Sul luogo dell’esplosione stanno operando anche i vigili urbani e i carabinieri che hanno isolato la zona. Secondo i primi rilievi dei pompieri, la deflagrazione è stata causata probabilmente dalla perdita di gas da una bombola di gpl che si trovava in un cucinino esterno all’abitazione. La donna ferita, che è proprietaria dell’appartamento, era l’unica persona che era all’interno al momento dei fatti.