Aaron, boscaiolo di 24 anni, trovato semi-decapitato da una motosega in Alto Adige: oggi l'autopsia Considerata la ferita al collo potrebbe trattarsi di un omicidio, ma come hanno spiegato gli investigatori si tratta di un caso "complesso e "estremamente enigmatico", i risultati dell'autopsia potrebbero fornire nuove informazioni utili per fare chiarezza.

A cura di Elisabetta Rosso

Il corpo di un ragazzo di 24 anni è stato trovato ieri nella frazione di Marga, a Terento, in Alto Adige, con la testa parzialmente decapitata. La vittima sarebbe Aaron Engl, di Terento. Oggi sarà eseguita l'autopsia, non sono ancora chiare le cause della morte, considerato il caso non si esclude nessuna ipotesi, potrebbe anche trattarsi di un omicidio o di un incidente. Secondo le prime ipotesi sarebbe morto dissanguato, a causa della gravissima ferita riportata sul collo.

Sembra che l'uomo lavorasse in un alpeggio nei pressi del ritrovamento. A segnalare il corpo ai carabinieri sono stati dei turisti che hanno visto il ragazzo sdraiato a terra vicino al suo furgone.

Dopo la segnalazione sono intervenuti sul posto i carabinieri di Bressanone che hanno iniziato i rilievi del caso. Il suo corpo è stato trovato nei pressi della malga Raffalt, a 1.600 metri di altitudine.

Non è ancora stato definito un quadro chiaro, sembra però che il giovane abbia subito una morte violenta. Il taglio netto sul collo potrebbe essere stato causato da una motosega. Sul luogo del ritrovamento oltre ai carabinieri sono anche intervenuti il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Vipiteno, i vigili del fuoco, i sanitari della Croce bianca e il Soccorso alpino Bergrettung – Avs. Sono arrivati poi i carabinieri investigazioni scientifiche di Trento e il Nucleo investigativo dei carabinieri di Bolzano per indagare sul caso.

Considerata la ferita al collo potrebbe trattarsi di un omicidio, ma come hanno spiegato gli investigatori si tratta di un caso "complesso e "estremamente enigmatico", i risultati dell'autopsia potrebbero fornire nuove informazioni utili per fare chiarezza.

Sempre in Val Pusteria sono stati uccisi sabato sera Hermann Kühbacher, 90 anni, e di Waltraud Jud, 50 anni, con copi di pistola. Secondo i carabinieri dopo il duplice delitto, il killer, Ewald Kühbacher, si sarebbe barricato in casa e poi sparato, rimanendo gravemente ferito.