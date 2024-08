Val Pusteria, trovato nei campi il cadavere di un giovane, si indaga: “Possibile omicidio”

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Un. ragazzo di circa 20 anni è stato trovato morto nelle campagne in Val Pusteria, in Alto Adige. I carabinieri sono subito arrivati sul posto e hanno iniziato i rilievi del caso: ancora non è stato definito un quadro chiaro, ma pare che il giovane abbia subìto una morte violenta e no si esclude quindi l'omicidio.

La vittima sarebbe un ragazzo tra i 20 e i 30 anni, ma le sue generalità non sono state diffuse. Il ragazzo è stato trovato dal soccorso alpino della Guardia di Finanza in una zona di alpeggio a circa 1.600 metri di altitudine nei pressi della malga Raffalt. Poco lontano dal corpo senza vita, è stata trovata anche la sua auto parcheggiata.

Per capire cosa sia accaduto serviranno ulteriori approfondimenti scientifici e quindi, per esaminare il luogo del ritrovamento del cadavere, gli inquirenti avranno bisogno di diversi giorni. La scena del possibile delitto, infatti, è stata definita "complessa" ed "estremamente enigmatica" dagli inquirenti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari.

In aggiornamento