A zigzag tra le auto sulla statale con la sua Ferrari: era ubriaco. Patente ritirata al turista Fermato dalla Polizia Stradale sulla Statale 131 nel Nuorese, la pattuglia lo aveva notato sbandare pericolosamente. . Aveva un un tasso alcolico due volte superiore al limite consentito.

A cura di Biagio Chiariello

Un turista tedesco 65enne è stato fermato sulla statale 131, in Sardegna, dopo esser stato trovato a zigzagare a bordo della sua Ferrari 358 spider rossa fiammante: erano appena le 9 del mattina e l'uomo era già ubriaco. E stava mettendo a rischio la sua vita e quella degli altri automobilisti.

La polizia stradale lo ha fermato all'altezza del bivio per Ottana, nel nuorese dopo che la pattuglia si era accorta che stava sbandando pericolosamente alla guida del suo bolide. Il 65enne è fermato e sottoposto all'alcol test: nel sangue aveva un tasso alcolico due volte superiore al limite consentito.

È stato dunque sanzionato per guida in stato di ebbrezza con il ritiro immediato della patente di guida, come previsto dal Codice della Strada che nella sua versione più aggiornata prevede sanzioni anche più dure per chi si mette al volante in uno stato psicofisico alterato.

L'uomo stava rientrando da un raduno verso il suo albergo nella costa sud orientale dell'Isola, dove è stato riaccompagnato dal carro attrezzi che ha trasportato anche la Ferrari.

Non si tratta del primo episodio di questo tipo in Sardegna. Solo qualche giorno fa si è sfiorato il dramma sulla statale Sassari-Alghero dove un 44enne alla guida della sua auto, ubriaco, ha percorso diversi chilometri contromano rischiando di provocare diversi incidenti. E invece di tragedia si è trattato per l'episodio avvenuto sempre pochi giorni fa a Imola: un medico di 41 anni, Antonio Vilardi, è morto dopo essere stato travolto mentre era in sella alla sua moto e sbalzato a terra violentemente, colpito da un’auto condotta da un giovane arrestato per omicidio stradale.