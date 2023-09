Ubriaco, guida contromano per chilometri: dramma sfiorato sulla statale Sassari-Alghero Ancora una volta pericolo scampato sulla statale 291 che da Sassari collega ad Alghero. Un 44enne alla guida della sua auto, ubriaco, ha percorso diversi chilometri contromano. I carabinieri lo hanno intercettato, bloccato e sottratto la patente di guida.

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti nel tratto di strada tra Sassari e Alghero: un uomo di 44 anni ha percorso alcuni chilometri in contromano con la propria auto. Giunto all'ingresso stradale di Sassari, è stato intercettato e bloccato dai carabinieri della stazione Radiomobile locale. Lo hanno sanzionato e gli hanno ritirato la patente di guida.

Si è temuto il peggio per gli automobilisti in viaggio sulla strada statale 291 della Nurra che collega le due città sarde di Sassari e Alghero. L'autista a bordo della sua auto, ha viaggiato per diversi chilometri nel senso sbagliato, rischiando di provocare gravi incidenti.

Una volta fermato dalle forze dell'ordine, è stato sottoposto all'alcol test il cui esito è risultato positivo: il tasso alcolemico, infatti, aveva superato i limiti stabiliti dalla legge. Come previsto dal Codice della Strada, l'uomo al volante è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza e costretto al ritiro della patente di guida.

Non è la prima volta che nello stesso tratto di strada, qualcuno finisca per percorrerla contromano. Già a febbraio scorso, la ss 291 è stata protagonista di numerosi video andati poi virali sui social, i quali riprendevano un altro pericoloso caso di infrazione. Alla guida della sua Fiat Bravo, c'era un 86enne che in pieno giorno, aveva imboccato la strada per Alghero in contromano, non accorgendosi di viaggiare nella corsia di sorpasso dell'altro senso di marcia. L'uomo era stato immortalato in alcune immagini riprese da un'automobilista che, invece, guidava correttamente.

In quell'occasione la Polizia stradale di Sassari, tentò invano di risalire alla targa della vettura attraverso quei video, in modo tale da poter rintracciare il soggetto che aveva commesso l'infrazione. L'individuazione, invece, avvenne solo in un secondo momento, quando gli agenti riuscirono a incrociare diverse immagini riprese dalle telecamere presenti nel tratto di zona d'interesse. L'86enne fu poi multato e punito con la revoca della patente di guida.