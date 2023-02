Paura sulla statale, 86enne in contromano: “Non ricordo come ci sono finito”. Video virale sui social Identificato il conducente della Fiat Bravo, ripreso da un altro automobilista che, dal lato opposto – nel corretto senso di marcia – percorreva il tratto della Strada Statale 291 che da Sassari porta ad Alghero. Gli è stata revocata la patente.

A cura di Biagio Chiariello

È un automobilista di 86 anni l'uomo immortalato da un video in cui si vede una Fiat Bravo percorrere contromano la strada statale 291 della Nurra, che collega Fertilia alla superstrada Sassari-Alghero. Le immagini riprese da un automobilista all’uscita di Sassari, nel corretto senso di marcia, mostrano la macchina che va nella sua stessa direzione, ma oltre lo spartitraffico.

Il video ha cominciato a viaggiare specialmente su Whatsapp, fino ad arrivare alla pagina social “Welcome to Favelas” e da lì gli smartphone di milioni di italiani. La Polstrada di Sassari ha analizzato proprio quel filmato da cui, però, non era visibile il numero di targa.

Per risalire al proprietario dell'auto le forze dell'ordine hanno dovuto incrociare le immagini estrapolate da varie telecamere presenti nella zona interessata, dopo una serie di controlli per individuare il tratto di strada in cui era avvenuta la gravissima infrazione.

Trovato il numero di targa, i poliziotti hanno convocato il proprietario dell'auto che ha ammesso subito di essere l'automobilista del filmato, ma ha dichiarato di non ricordare perché procedesse contromano.

Nel video si vede l’auto viaggiare tranquilla all’altezza del chilometro 2 della Statale della Nurra, all’uscita di Sassari. Il conducente non si scompone neanche quando incrocia altri mezzi, forse perché inizialmente convinto di essere regolarmente nella corsia di destra. "Questo è pazzo", esclama l'autore del video.

L'86enne ha percorso circa un chilometro a velocità sostenuta, prima di accostare in una piazzola d'emergenza per poi svoltare e riprendere la marcia regolare. Gli è stata revocata la patente.