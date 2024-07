video suggerito

Si arrampica sulla statua del Giambologna a Firenze e mima atto sessuale: la turista ripresa in un video Una turista si è arrampicata sulla statua del Bacco di Giambologna a Firenze mimando atti sessuali a favore di telecamera. Le immagini e il video della bravata sono diventati virali e sono stati oggetto di critiche da parte degli altri turisti e dei residenti.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nel periodo estivo, Firenze fa i conti con i tanti turisti arrivati da ogni parte del mondo per visitare la città e godere delle sue opere d'arte, ma con il flusso di visitatori è esposta anche alla maleducazione dei tanti viaggiatori che non mostrano rispetto per il patrimonio culturale del capoluogo toscano. Sono diventate virali le immagini di una turista che ha abbracciato la statua del Bacco di Giambologna di borgo San Jacopo, a due passi da Ponte Vecchio, facendosi riprendere mentre mimava atti sessuali.

Nel filmato, la giovane oltraggiava il monumento all'angolo di Ponte Vecchio a favore di telecamera, mimando con la statua atti sessuali che ai residenti e a tanti altri turisti è sembrato un affronto. La maggior parte degli utenti che hanno visto il video poi postato sui social, si è chiesto se la città abbia davvero bisogno di turisti che non sanno apprezzare il suo patrimonio artistico. Dopo l'arrampicata sul Duomo e i graffiti sul Ponte Vecchio, è ora la volta delle foto osé con la statua.

La statua sulla quale è salita la giovane turista è fortunatamente una copia del Bacco di Giambologna: la vera opera si trova al Museo del Bargello, in Borgo San Jacopo. La copia della statua non sarebbe quindi stata danneggiata mentre quella vera resta al sicuro tra le mura del Museo. L'episodio però fa riflettere sul poco rispetto mostrato da alcuni visitatori che scelgono Firenze per le loro vacanze. Un fenomeno legato al turismo di massa, secondo molti, che poco ha a che fare con il desiderio di vedere dal vivo il patrimonio artistico del capoluogo toscano.

La foto della donna è diventata in poco tempo virale sui social e in queste ore è stata oggetto di commenti di centinaia di persone indignate per l'atto sessuale mimato in sfregio a ogni norma prevista per chi va a visitare le opere d'arte.