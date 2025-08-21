A Reggio Calabria una bambina di 7 anni precipita dal balcone: è grave

Una bimba di 7 anni è precipitata dal quinto piano dell’abitazione in cui vive con i genitori: è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Indagini in corso per accertare la dinamica dell’incidente.

Un tragico incidente si è verificato questa sera a Reggio Calabria, dove una bambina di 7 anni, per cause ancora da accertare, è precipitata dal balcone di casa sua. Ora la piccola è stata trasportata in codice rosso ospedale, e sarebbe in gravi condizioni. Forse un gioco pericoloso finito male, o un momento di distrazione da parte dei familiari: le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire i fatti.

La bambina, che vive in un appartamento al quinto piano di uno stabile del rione Gebbione, si trova adesso ricoverata nel reparto di rianimazione al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria per le ferite riportate dopo il volo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno scortato l'ambulanza accorsa sul posto fino al pronto soccorso del nosocomio locale, dove la piccola è stata ricoverata in prognosi riservata.

I carabinieri hanno informato il magistrato di turno alla Procura della Repubblica ed avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto è accaduto. Secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, la bambina si trovava in casa con i genitori, ed è caduta dal balcone perché si sarebbe sporta troppo. Ora lotta tra la vita e la morte.