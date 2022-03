A Piazza San Carlo non vi erano via di fuga, per la tragedia condannati 3 dirigenti di polizia e vigili Corte d’Assise del tribunale di Torino che oggi hanno condannato 3 dirigenti di polizia e vigili urbani, assolvendo però altri sei imputati per i fatti di piazza San Carlo a Torino.

A cura di Antonio Palma

A piazza San Carlo a Torino il 3 giugno 2017 non vi erano via di fuga sufficienti per un evento che aveva richiamato migliaia di persone e che poi finì in tragedia con la morte di due persone. A questa conclusione son arrivati i giudici della Corte d’Assise del tribunale di Torino che oggi hanno condannato 3 dirigenti di polizia e vigili urbani, assolvendo però altri sei imputati. La corte ha inflitto due anni di reclusione al M. M., dirigente della Questura, un anno e quattro mesi ad A. B., all'epoca dirigente della Questura, e un anno e due mesi a M. S., dirigente della Polizia Municipale. Assolti invece i funzionari del Comune e della commissione di vigilanza. Ammonta a un milione e centomila euro la provvisionale invece assegnata dalla Corte d'Assise ai familiari di una delle vittime, Marisa Amato in attesa del processo in sede civile.

Respinto dunque in parte l'impianto accusatorio del Procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo, titolare dell’inchiesta, aveva chiesto 9 condanne, a pene di entità compresa tra un anno e 4 mesi e due anni e 3 mesi. Per l'accusa vi sono stati gravo mancanze a tutti i livelli sull'organizzazione della serata che doveva essere un momento di festa tra tifosi seguendo la finale di Champions League della Juventus. Una serie di ondate di panico tra la folla che stava seguendo la partita su un maxi-schermo in piazza San Carlo provocarono infatti 1.600 feriti e, in seguito, la morte di due donne, Erika Pioletti e Marisa Amato. Per la Procura "il vero organizzatore è stato la Città di Torino nei suoi vertici politici" ma responsabili sono anche tutti i vertici di polizia che on avrebbero vigilato.

Falso allarme bomba in piazza San Carlo a Torino (LaPresse).

L'ex sindaca Chiara Appendino è già stata condannata in primo grado con rito abbreviato a diciotto mesi. Nel troncone di primo grado del processo che si è celebrato con rito abbreviato sono già stati condannati a un anno e sei mesi l’ex Questore di Torino Angelo Sanna, l’ex capo di gabinetto della sindaca Paolo Giordana, Maurizio Montagnese presidente di Turismo Torino (l’agenzia che prese in carico l’evento) e Enrico Bertoletti professionista che si occupò di parte della progettazione.