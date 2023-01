A 150 km/h sulla statale, Antonio si schianta contro il guard rail e muore a 26 anni Il 26enne ha perso il controllo della sua vettura sulla strada che da Modugno porta a Palo del Colle. Dietro di lui viaggiavano i genitori, erano di ritorno da un pranzo in famiglia. Controlli dei carabinieri sulla velocità.

A cura di Biagio Chiariello

Rutigliano piange Antonio Panaro, il 26enne scomparso tragicamente nell'incidente avvenuto domenica sera, 29 gennaio, sulla Ss96, all’altezza di Modugno, in provincia di Bari.

Il giovane, che lavorava in una ditta della zona, era a bordo di un'Audi A3 che viaggiava in direzione Bari quando, per cause ancora da chiarire, si sarebbe schiantato contro un guardrail per poi terminare la corsa in una via di fuga tra le due carreggiate.

Sull’asfalto non risultano frenate. Non ci sono altri mezzi coinvolti nell’incidente. Sono purtroppo stati vani i soccorsi, il 26enne è morto sul colpo, sbalzato fuori dall'abitacolo del suo veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre all'ambulanza del 118 e i militari dell'Arma.

Stando a quanto appreso, Antonio (chiamato da tutti, affettuosamente, Tony) era di ritorno da un pranzo di famiglia a Gravina e aveva deciso di ritornare da solo. Dietro di lui c’erano i genitori in un’altra auto, giunti sul luogo dell’incidente poco dopo l’arrivo dei carabinieri.

L'episodio è al vaglio delle forze dell'ordine che, in queste ore, stanno cercando di chiarire la dinamica dello scontro: in corso vi sarebbero accertamenti sulla velocità alla quale viaggiava l'Audi. Si parla di circa 150 km/h.

Antonio Panaro

Un decesso che ha scosso la comunità di Rutigliano, paese in cui viveva. Il sindaco Giuseppe Valenzano: “Siamo sconvolti, è l’ennesimo giovane che la nostra comunità perde in un incidente stradale. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia. Il silenzio che tutti dobbiamo avere, forse aiuterà a riflettere sul domani“.