L’auto distrutta dopo lo schianto contro il guardrail, 26enne muore sulla statale 96 a Bari È morto nel terribile impatto della sua auto contro il guardrail il 26enne rimasto coinvolto in un drammatico incidente lungo la strada Statale 96 a Modugno, in direzione Bari.

A cura di Chiara Ammendola

L’auto dopo l’incidente lungo la Statale 96 in direzione Bari

Un ragazzo di 26 anni è morto nella serata di ieri, domenica 29 gennaio, in un drammaticoincidente stradale avvenuto lungo la strada Statale 96 Palo-Modugno. Stando a quanto ricostruito finora, l'auto del ragazzo, per cause ancora da accertare, si sarebbe schiantata sul guardrail all'entrata di Modugno. Troppo violento l'impatto e per il giovane non c'è stato nulla da fare. Quando i soccorritori sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L'incidente è avvenuto intorno alle 21 di ieri alle porte di Modugno, all’altezza dello svincolo per Bitonto. Secondo quanto si apprende sembra che il 26enne, la cui identità non è stata ancora resa nota, stesse tornando a casa a Rutigliano, quando la sua auto è finita fuori strada. La sua auto, un'Audi A3, si è schiantata frontalmente contro il guardrail che divide il bivio fra la strada provinciale 231 e l'ingresso a Modugno.

Sembra che il 26enne stesse viaggiando a velocità sostenuta quando è avvenuto l'incidente e dopo l'impatto è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Sul posto, oltre i soccorritori del 118, sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Al momento sembra che non ci siano altri mezzi coinvolti nell'incidente e che l'incidente sia avvenuto proprio per l'alta velocità della vettura I carabinieri, che hanno effettuato i rilievi, sono comunque al lavoro per chiarire la dinamica dell'incidente e comprendere le cause che hanno portato al terribile impatto.