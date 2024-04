video suggerito

Devis Marson muore in auto a 28 anni: le telecamere riprendono il momento dello schianto Devis Marson, 28enne di Salgareda, è morto in un tragico incidente in località Romanziol di Noventa di Piave. Il giovane è uscito di strada dopo essersi scontrato con un’altro mezzo lungo la provinciale. La dinamica dello schianto è stata ricostruita dai carabinieri di San Donà grazie alle immagini delle telecamere della zona che hanno ripreso i momenti dell’incidente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Devis Marson, 28enne di Salgareda, in provincia di Treviso, è morto in un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì 1 aprile, in località Romanziol di Noventa di Piave.

Il giovane era alla guida di una Fiat Punto quando, intorno alle 16.30, è uscito di strada dopo essersi scontrato con un'altra auto, una Ford Ka sui cui viaggiavano tre persone tra i 65 e gli 80 anni, lungo la provinciale che collega Ponte di Piave e Noventa e per lui non c'è stato niente da fare.

I passeggeri dell'altra vettura, tutti residenti a Oderzo, è rimasta distrutta frontalmente e i passeggeri sono stati trasportati e visitati al pronto soccorso di San Donà di Piave non in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore alla messa in sicurezza delle persone e alla rimozione dei mezzi per riaprire il tratto.

La dinamica dello schianto è stata ricostruita chiaramente dai carabinieri di San Donà grazie alle immagini delle telecamere presenti in zona che hanno ripreso il grave incidente: nei video si vede l'auto del giovane sbandare improvvisamente prima del tragico schianto. Non ci sarebbe quindi responsabilità di terze persone e, secondo il pubblico ministero veneziano Giorgio Gava, potrebbe procedere all’archiviazione.

Venerdì 5 aprile alle ore 10.30 verranno celebrati i funerali del 28enne nella chiesa di Salgareda, il comune dove abitava con il papà, la mamma e il fratello minore di 23 anni.

Chi era il 28enne Devis Marson

Devis Marson, 28 anni

Devis Marson da circa otto anni lavorava come elettricista presso l'azienda VF Automation di Oderzo, azienda che si occupa della progettazione e della realizzazione di impianti elettrici industriali e automazioni per impianti industriali.

Fausto Vernier, fondatore dell'impresa insieme al fratello Fabio, intervistato da Il Gazzettino lo descrive come "un ragazzo solare, scherzoso, espansivo: un gran bravo ragazzo. Era uno di famiglia: era arrivato da noi nel 2015, quando era poco più che un ragazzino. Con voglia di imparare e mettersi a disposizione, ha fatto tutto il percorso, affiancato da una persona più anziana; alla fine è diventato lui uno dei ‘capi'", racconta l'uomo.

"Eppure, non si sentiva arrivato. Anzi, gli piaceva sempre imparare cose nuove, conoscere e provare nuove esperienze. Per noi non era ‘solo' una persona capace, ma anche di fiducia: lo mandavamo ovunque, da Benevento a Cuneo, dalla Sicilia all'Algeria. Era pronto per riprendere dopo le festività di Pasqua, per organizzare i lavori in Sardegna. È stata una grande perdita, enorme, dal punto di vista personale, oltre che professionale", aggiunge.

Devis aveva frequentato le scuole elementari e medie a Salgareda, poi si era diplomato all'Itis Mattei di San Donà. Ed era anche un volontario alla Pro Loco del comune di residenza. "È stato un duro colpo per tutti perché la nostra comunità perde un altro giovane, un bravo ragazzo", è il commento della vicesindaca di Salgareda, Carmela Polinedrio.