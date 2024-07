video suggerito

Dimentica il freno a mano, l'auto si muove e si schianta incastrandosi nella finestra del vicino Il singolare incidente, fortunatamente senza conseguenze per le persone. è avvenuto nel comune di Valli del Pasubio, in provincia di Vicenza, dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per tirare fuori l'auto incastrata.

A cura di Antonio Palma

A volte la fretta causa distrazioni che possono portare a incidenti dalle conseguenze imprevedibili e anche gravi. Lo ha scoperto a sue spese un giovane vicentino che ha dimenticato di azionare il freno a mano della sua vettura, una vecchia Fiat 600, che si è messa in movimento, acquistando velocità lungo un pendio e finendo per incastrarsi letteralmente nella porta finestra della casa del vicino.

Il singolare incidente, fortunatamente senza conseguenze per le persone, è avvenuto ieri, giovedì 4 luglio, nel comune di Valli del Pasubio, in provincia di Vicenza, dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per tirare fuori l'auto incastrata.

L'allarme è partito poco prima delle 8:30 di ieri quando la vettura, appena parcheggiata ma senza freno, ha iniziato a muoversi. A causa di una leggera discesa, infatti, il mezzo si è mosso da solo, lentamente e senza che nessuno se ne accorgesse in tempo. In poco tempo però ha acquistato man mano sempre più velocità a causa di un ripido pendio erboso sul quale sono rimaste le impronte degli pneumatici, come si vede dalle foto diffuse sia pompieri.

A quel punto nessuno ha potuto farci più nulla e la vettura in velocità si è schiantata contro la casa che sorge proprio sotto il dislivello, andandosi a conficcare in un porta finestra di lato, dopo essersi ribaltata su un fianco. Fortunatamente in quel momento non vi era nessuno vicino e l'incidente si è concluso senza feriti ma solo con danni ad auto e casa. Allertati con una chiamata di emergenza, i vigili del fuoco, accorsi sul posto da Schio, hanno messo in sicurezza l’auto e l’abitazione, in attesa del carro attrezzi per poi ha provveduto al recupero dell’auto. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.