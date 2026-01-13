A 14 anni vaga scalza in strada, shock a Ferrara: “Venduta da mia madre e picchiata dal mio sposo 25enne”

Dal racconto della minore in ospedale, è emersa la terribile storia di abusi e sopraffazioni di cui solo in parte la 14enne appariva consapevole: venduta dalla madre a un 25enne in una sorta di nozze combinate e picchiata dall’uomo in casa.

Venduta dalla madre come un oggetto a soli 14 anni e consegnata tramite un intermediario a un marito padrone, di oltre dieci anni più grande, che la sottopone a violenza brutale, picchiandola e riempiendola di botte. Quella che potrebbe apparire come una terribile storia di una sposa bambina in un lontano Paese ha avuto come scenario invece la provincia di Ferrara, in Italia, dove la ragazzina è stata rinvenuta a vagare scalza e ferita in strada nei giorni scorsi dopo essere scappata dalla casa che condivideva con l’uomo.

A lanciare l’allarme alcuni passanti che l’hanno vista di sera vagare col volto tumefatto e hanno chiamato i soccorsi. La minore è stata quindi accompagnata in pronto soccorso e medicata con una prognosi di trenta giorni. Proprio dal suo racconto in ospedale, grazie all’aiuto di un interprete, è emersa così la terribile storia di abusi e sopraffazioni di cui solo in parte appariva consapevole.

La 14enne, che non parlava bene italiano in quanto originaria di un Paese dell’est, ha rivelato di essere giunta in Italia da alcuni mesi a seguito di un accordo economico stipulato dalla madre con un 25enne che risiede nel nostro Paese che è diventato così suo marito, ovviamente senza alcun atto ufficiale. La ragazzina si è ritrovata così a essere una sposa bambina in casa di uno sconosciuto in una sorta di nozze combinate.

Qui la minore ha raccontato di aver avuto rapporti sessuali con il 25enne senza costrizioni ma che ben presto è stata presa di mira dal giovane con continue violenze piscologiche e percosse fino alla fuga in strada per sfuggire agli abusi dell’uomo che spesso era ubriaco e sotto effetto di alcol.

Per il 25enne è scattato così l’arresto con l’accusa di lesioni e maltrattamenti in famiglia e per atti sessuali con minorenne. Sul caso sono in corso ancora gli accertamenti investigativi per accertare i fatti ed eventuali altre responsabilità.