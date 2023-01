A 10 mesi ustionato con l’olio della friggitrice, bimbo guarito con trapianto di pelle dai genitori “Abbiamo fatto ricorso a tecniche avanzate come l’impianto di pelle donata da un genitore, che hanno portato, con interventi chirurgici multipli, a una completa guarigione” ha spiegato il primario del Centro Grandi ustioni al quale è andato il ringraziamento dei familiari del piccolo.

A cura di Antonio Palma

Sta bene, è completamente guarito ed è stato finalmente dimesso il bambino di soli 10 mesi che era rimasto gravemente ustionato nel novembre scorso a Catenanuova, nell’Ennese, a causa dell'olio bollente di un friggitrice gli era caduto addosso.

A rendere nota la lieta notizia è stato l'ospedale Cannizzaro di Catania dove il piccolo era ricoverato al centro Grandi ustionati dopo aver riportato ustioni di terzo grado sul 55 per cento del corpo

Da quel terribile 4 novembre dell’incidente nel panificio di famiglia a Catenanuova, il piccolo è stato sottoposto a svariate interventi e cure fino a ristabilirsi completamente e perfettamente anche grazie a un riuscito trapianto con la pelle dei genitori.

Un successo e una guarigione arrivata grazie a tecniche avanzate messe in atto nell'ospedale del capoluogo etneo dall'equipe del direttore del centro grandi ustioni, Rosario Ranno.

"Abbiamo fatto ricorso a tecniche avanzate come l'impianto di pelle donata da un genitore, che hanno portato, con interventi chirurgici multipli, a una completa guarigione" ha spiegato il dottor Ranno al quale è andato il ringraziamento dei familiari del piccolo.

Per loro un grande sospiro di sollievo dopo mesi di paura e incertezza tra ospedali e, interventi e visite. Dopo i soccorsi medici e il trasferito con elicottero del 118 al pronto soccorso pediatrico del Cannizzaro, dove fu preso in cura dagli specialisti per il primo trattamento delle ustioni, le condizioni del piccolo infatti si erano aggravate.

I medici nel avevano disposto il trasferimento e il ricovero nel reparto di rianimazione pediatrica del Garibaldi Nesima. Qui grazie alle cure necessarie, il bimbo si è ripreso e circa un mese fa è stato riportato all'ospedale Cannizzaro, nel centro grandi ustioni per proseguire le cure e dove infine è avvenuto il trapianto di pelle.