A 10 anni sorpresa dalla tempesta, Vika sopravvive una notte al gelo abbracciando un cane randagio L’episodio in una remota regione della Russia orientale. La passione della. bimba per gli animali, raccontata anche dai genitori, sembra averle salvato la vita.

A cura di Antonio Palma

Una bambina di 10 anni è sopravvissuta a una intera notte di gelo all’aperto in una remota regione della Russia orientale dopo essere rimasta bloccata all’aperto da sola. La piccola Vika è stata sorpresa da una improvvisa tempesta di neve mentre tornava a casa nella città di Uglegorsk, cittadina dell'Estremo Oriente Russo nell'Oblast' di Sachalin, e si è ritrovata da sola all’aperto e senza riparo alcuno. Come raccontano la tv di stato russa e i media locali, in suo soccorso però è arrivato un cane randagio che si è rivelato fondamentale per tenerla al caldo nella gelida notte russa con temperature sotto zero e la piccola è sopravvissuta.

L’inatteso amico a quattro zampe l’ha riparata dai freddissimi venti che si sono abbattuti nella parte occidentale dell’Isola russa di Sakhalin la scorsa settimana e quando è stata ritrovata la bimba era in condizioni discrete di salute. Secondo quanto ricostruito, l’allarme in città era scattato in serata quando i famigliari della piccola hanno scoperto che la bimba non era rientrata a casa nel pomeriggio dopo la scuola. Sono subito partite le ricerche a cui hanno partecipato molti abitati della cittadina. I gruppi di ricerca si sono concentrati nelle zone con animali domestici, perché la gente del posto ha riferito di aver visto la ragazza giocare con un cane prima della sua scomparsa. Una indicazione esatta visto che un volontario ha trovato la ragazza la mattina dopo, seduta e abbracciata con un cane in un riparto di fortuna all'aperto. Portata in ospedale, è risultata in buone condizioni.

“La ragazza ama molto gli animali, gioca sempre con i cani della zona. È andata a dare da mangiare a questi cani dopo la scuola e poi è rimasta sorpresa dalla tempesta di neve e dai forti venti" hanno spiegato le autorità locali. La sua passione per gli animali e i cani in particolare, raccontata anche dai genitori, sembra averle salvato la vita. Ora la comunità sta cercando il cane che l’ha salvata che però alla vista degli adulti è scappato via senza farsi più rivedere.