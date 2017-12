Anche la Procura di Bari ha aperto un'indagine conoscitiva sulla vicenda relativa al giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo, che è di origini baresi, finito nella bufera perché avrebbe obbligato le allieve della sua scuola privata di formazione per magistrati “Diritto e Scienza” a presentarsi ai corsi indossando minigonne e tacchi a spillo. Inoltre le aspiranti toghe, da quanto emerso, sarebbero state costrette anche a truccarsi in maniera marcata e i magistrati avrebbero preteso che non fossero sposate. Se fidanzate, le avrebbero sottoposte a un test di valutazione dei partner. Tutto per riuscire a conseguire la borsa di studio. L’accesso alle borse di studio comportava insomma per i borsisti la sottoscrizione di un vero e proprio contratto che prevedeva numerosi impegni e in allegato a tale contratto c’era un documento contenente il cosiddetto dress code, che prevedeva diversi tipi di abbigliamento dei borsisti a seconda delle occasioni. Ci sarebbe stato poi anche il vincolo di riservatezza assoluto e altre limitazioni.

La denuncia del padre di una studentessa – A denunciare quanto sarebbe accaduto è stato il padre di una studentessa: denuncia, presentata a Piacenza, che ha dato avvio fino a oggi a un procedimento disciplinare nei confronti del consigliere e ad accertamenti sull'intera vicenda anche sul piano penale. “Mia figlia sta cercando di tornare a una vita normale”, così ha detto ai quotidiani il padre che accusa Bellomo, sta meglio ma “questa odissea le ha distrutto la vita”. Secondo l’uomo, la figlia sarebbe stata sotto ricatto per troppo tempo attraverso il contratto che come borsista doveva firmare per mantenere la borsa di studio. La scuola ha tre sedi in Italia, a Milano, Roma e Bari. Da quanto si apprende, oggi i magistrati di via Nazariantz hanno aperto un fascicolo “modello 45”, ovvero senza ipotesi di reato né indagati, proprio per accertare eventuali condotte illecite commesse anche a Bari.