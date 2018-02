Il vizio di portarsi sempre dietro il cellulare dovunque andasse, compreso il bagno, è costato la vita a una ragazzina appena 12enne residente nel villaggio russo di Bolshoe Gryzlovo, nel distretto di Serpukhovsky, nella regione di Mosca. Come riportano i giornali locali, infatti, Kseniya P è rimasta folgorata nell'abitazione di famiglia mentre era in vasca a fare il bagno dopo che il suo smartphone è caduto in acqua mentre era collegato in carica alla presa di corrente. Il dramma nei giorni scorsi davanti agli occhi impotenti della mamma. È stata la stessa donna a raccontare che la ragazzina stava facendo il bagno dopo aver giocato a basket dopo la scuola quando improvvisamente non l'ha più sentita.

La donna, che stava cucinando la cena, dopo averla chiamata ripetutamente e non aver ricevuto risposta, è entrato in bagno trovando la 12enne esanime. La mamma ha provato a rianimarla prima di chiamare i soccorsi ma ogni tentativo è stato vano. Fatale per la giovane il telefono caduto in acqua. Secondo il racconto della mamma, la ragazzina stava ascoltando la musica durante il bagno come era solito fare, quando il suo cellulare si è scaricato. A quel punto lo ha messo in carica, ma poi il telefono con il cavo attaccato è caduto in acqua fulminandola.