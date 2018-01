Un bimbo di 5 anni è stato trovato privo di vita in casa a Cupramontana (Ancona). Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato ucciso dal padre che in questo momento si trova in caserma, sottoposto a interrogatorio da parte carabinieri. L'uomo, un 24enne macedone, è disoccupato ed è in cura per problemi psichiatrici. La madre, in forte stato di choc e in attesa di un altro figlio, è stata soccorsa dal 118 e portata all'ospedale Urbani di Jesi. Pare che il piccolo non sia morto in casa.

La prima telefonata ai soccorsi sarebbe arrivata dopo le 18 alla Croce verde del paese. Insieme agli uomini del 118, sul posto sono arrivati i carabinieri. Quando sono entrati nella casa, hanno trovato un bimbo esanime a terra: non c'erano tracce di sangue, inutile anche il tentativo durato più di 40 minuti di rianimarlo. Sul posto è giunto il pm di Ancona, Valentina Bavai, per sentire il presunto omicida. Atteso anche l'arrivo del medico legale che eseguirà l'ispezione cadaverica: non sono ancora chiare le cause della morte. Come si legge sul Resto Del Carlino, i militari hanno posto sotto sequestro l'auto del giovane padre, parcheggiata sotto casa.