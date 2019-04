Un bambino di quattro anni e quattro adulti sono rimasti feriti in un incidente stradale registrato ad Alghero domenica 28 aprile, intorno all'ora di pranzo. Secondo una prima ricostruzione, lo schianto è avvenuto tra due automobili lungo la strada statale 291, che collega Sassari con Fertilia, al semaforo del bivio per Santa Maria La Palma. Le due auto coinvolte sono una Fiat Bravo su cui viaggiava il bambino con i suoi genitori, e un'Audi con a bordo due persone e il loro cane. Probabilmente le due auto si sono scontrate a causa di un semaforo rosso non rispettato. La Fiat Bravo, che da Sassari svoltava in direzione di Fertilia, è entrata in collisione con l'Audi che proveniva da Porto Ferro, diretta verso Sassari.

Grave il bambino di 4 anni: trasportato in elicottero al pronto soccorso di Sassari – Le condizioni del bambino sono apparse subito le più gravi: il piccolo è stato trasportato al pronto soccorso di Sassari con l'elicottero del 118. Attualmente è ricoverato nel reparto di Rianimazione con un trauma cranico. Gli altri quattro feriti nell’incidente sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Alghero per gli accertamenti del caso. Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.