“Se nell'arma fosse rimasto ancora un colpo, mi sarei ucciso". Queste le parole di Luciano Assandri, il 68enne arrestato ieri dai carabinieri per avere ucciso il figlio, Diego, 39 anni al culmine dell'ennesimo litigio. Ha esploso quattro colpi: tre sono andati a segno, due all'altezza del cuore. L'uomo deve rispondere di omicidio volontario aggravato e si trova ora nel carcere di Alessandria.

Secondo quanto ricostruito, nel maggio dell’anno scorso era morta Nadia, la moglie di Assandri residente a Rivalta Bormida, in provincia di Alessandria e titolare di un centro assistenza pneumatici di regione “Barbato”, ed ora è in pensione. Un decesso improvviso che il 68enne faticava a superare, e dopo che anche la figlia si è trasferita dalla villetta in via Don Garbarino, lasciando il padre ed il fratello da soli, la situazione si è complicata giorno dopo giorno.

Già noto alle forze dell'ordine, sembra che il 39enne avesse problemi di droga. Il padre aveva più volte provato farlo uscire dal tunne del dipendenza, ma le sue richieste di denaro erano diventate sempre più pressanti, portando a diverse liti. L’ultima scoppiato nella giornata di ieri, mercoledì 17 aprile, è finita nel modo più tragico. Erano le 11:30 quando il padre Luciano ha afferrato la pistola legalmente detenuta per motivi sportivi ed ha sparato alcuni colpi contro il figlio Diego, uccidendolo. Una vicina di casa ha udito i colpi e ha allertato i carabinieri che sono subito giunti presso l’abitazione familiare, dove hanno trovato l’uomo ad aspettarli, accanto al cadavere del figlio. Quindi la frase: “Se nell'arma fosse rimasto ancora un colpo, mi sarei ucciso".