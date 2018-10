Alessandra Mussolini denuncerà chiunque sui social offenda o abbia in passato offeso il nonno Benito Mussolini. Ad annunciarlo è stata la stessa europarlamentare con un messaggio pubblicato su Twitter: "+++ Avviso ai naviganti +++ legali a lavoro per verificare il "politically correct" di FB e altri social nei confronti di immagini e/o frasi offensive nei confronti di Benito Mussolini: monitoraggio e denuncia a Polizia Postale", si legge nell'avviso diffuso dalla nipote di Benito Mussolini.

In sostanza, Alessandra Mussolini ha minacciato azioni legali contro chiunque criticherà o prenderà in giro il Duce, promettendo inoltre che verrà effettuato un monitoraggio sui post pubblicati sui social, che saranno denunciati alla Polizia Postale affinché l'autorità possa risalire all'esatta identità dei dileggiatori. Numerosissime le reazioni all'iniziativa annunciata dalla nipote del Duce, la maggior parte delle quali molto critiche: "L'insulto è firmare leggi che mandano a morte persone per etnia e idee", le scrive un utente. "Studia che sei nipote di uno che dice ‘Vincere e vinceremo' e poi scappa trasvestito", commenta un altro. "Suo nonno è stato protagonista di uno dei momenti più bui della storia d'Italia, per colpa sua molti italiani sono morti oltre alla tragedia delle leggi raziali, la mia famiglia ne sa qualcosa", si legge in un'altra risposta. E poi, ancora: "Tuo nonno era una merda. Ciao, ci vediamo in Tribunale", scrive un altro utente. O ancora: "Ma quel Benito Mussolini che fece un colpo di stato, instaurò un regime limitando la libertà di stampa ed incarcerando od uccidendo i dissidenti? Quel Benito Mussolini che si alleo con Hitler portandoci alla rovina della guerra con milioni di morti? Sta scherzando vero?".