Una battuta evidentemente giocosa, tuttavia infelice, che fa già discutere. Quella del ministro ai beni e alle attività culturali Alberto Bonisoli: "Anche io abolirei la Storia dell’Arte. Al liceo era una pena”. Parole dette per scherzo che tuttavia, per la fonte da cui arrivano e per il consesso in cui sono state pronunciate, stanno già scatenando la ridda di pro e contro.

Chissà come l'hanno presa tutti gli storici dell'arte del nostro Paese, quegli insegnanti che ogni giorno si dedicano con passione e amore al loro mestiere. Tuttavia, non nascondiamoci, l'insegnamento della storia dell'arte – se questo è l'intento del ministro con la sua battuta – è una di quelle questioni che la scuola pubblica italiana dovrebbe seriamente affrontare. Nel senso di "più storia dell'arte" e insegnata sempre meglio.

A riportare la notizia sulla battuta del ministro è stato il Secolo XIX, che avrebbe intercettato nel corso di un incontro con tutti i sovrintendenti d’Italia svoltosi nei giorni scorsi, le parole del ministro Bonisoli sono in risposta a una domanda del sovrintendente della Liguria, Vincenzo Tinè, che dopo aver sottolineato le carenze di organico degli uffici ha parlato delle graduatorie da cui vengono assunti i dirigenti. Ecco, il citato delle parole del ministro:

Sono d’accordo, anche io abolirei la Storia dell’Arte, al liceo era una pena per me, quindi la capisco e condivido il suo disagio profondo.

In merito alla battuta del ministro è intervenuta l’ANISA (Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte) tramite la presidente, Irene Baldriga: