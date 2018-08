Giorni di apprensione a Favara, in provincia di Agrigento, dove una mamma di 27 anni, Gessica Lattuca, è scomparsa nel nulla. La famiglia non ha più sue notizie dallo scorso lunedì 13 agosto e nelle ultime ore ha lanciato un appello sui social network per chiedere a chiunque abbia sue notizie di informare le forze dell'ordine. La donna ha quattro figli. "I tuoi bambini ti aspettano, torna a casa", si legge in uno dei numerosi messaggi su Facebook in cui i suoi amici e conoscenti le chiedono di dare cenni di vita. Tra questi, c'è anche quello dell'ex compagno Filippo Russotto, padre di tre dei suoi bimbi, che scrive: "Una persona non può così scomparire da un momento all'altro. Se qualcuno sa dov'è, mi contatti. Non succederà niente". L'uomo è lo zio di Gerlando Russotto, arrestato dopo le rivelazioni del neo pentito favarese Mario Rizzo.

Gessica, 27 anni compiuti lo scorso 12 luglio, è alta 1,62 m, bionda e con occhi verdi. Al momento della scomparsa indossava una camicetta turchese e pantacollant di colore blu, l'ultimo avvistamento in via Umberto a Favara intorno alle 21:00 del 13 agosto. I carabinieri, guidati dal comandante Giovanni Casamassima, sono al lavoro per fare luce sulla vicenda, passando al setaccio i luoghi di Agrigento e provincia e nel comprensorio di Canicattì. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, tra cui anche quella dell'allontanamento volontario, ma si procede con molta cautela.