Dopo la terribile diagnosi aveva reagito come una vera guerriera combattendo contro la malattia ma, quando sembrava giunta la fine di un incubo, il male è tornato ancora più aggressivo di prima e alla fine l'ha portata via quando ancora doveva incamminarsi verso l'età adulta. Alice Benvenuti è morta nelle scorse ore a soli 19 anni, strappata prematuramente alla famiglia e agli amici dopo oltre un anno di lotta contro il male. Come racconta La Nazione, la giovane, studentessa del liceo scientifico Vallisneri di Lucca e atleta di Volley, si è spenta martedì mattina in una stanza dell’ospedale Meyer di Firenze dove era sta ricoverata nelle settimane scorse per l'aggravarsi delle sue condizioni.

Una situazione clinica che l'aveva costretta anche a rinunciare a un concerto di Tiziano Ferro di cui era accanita fan. Lo stesso cantante, aggiornato sulla sua condizione, le aveva lasciato un videomessaggio di conforto. "Alice volevo mandarti un bacio. Purtroppo non sei venuta al concerto, perché so che non stai benissimo. Ti aspetto e intanto ti mando un grandissimo abbraccio" le aveva fatto sapere il cantante nel video che lei poi aveva rilanciato sui social ringraziandolo con queste parole: "Dico solo grazie, #unicograndeamore".

Ancora increduli amici e aprenti che la ricordano sempre con l'atteggiamento di una leonessa in ogni cosa che faceva , dallo sport alle attività di beneficenza. Alice infatti era molto conosciuta anche per il suo impegno nel sociale e per le iniziative di solidarietà per l’ospedale pediatrico Meyer. "Alice ha combattuto da vera guerriera la sua battaglia con la malattia, vogliamo ricordarla sorridente in tenuta da gioco sul campo di pallavolo, sua grande passione con la certezza che là dov'è ora troverà finalmente la pace" hanno dichiarato dalla Nottolini Volley dove alice giocava. I funerali giovedì nella chiesa di San Frediano a Lucca.