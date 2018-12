Quali sono i libri da leggere assolutamente il prossimo anno? Ognuno ha i propri gusti in fatto di storie, generi e autori, ma ci sono alcuni libri che superano queste categorie e sono semplicemente necessari. Una bella storia vale più di una copertina accattivante, o di un'operazione pubblicitaria: alcuni romanzi restano nel cuore dei lettori a prescindere dalla data di uscita, dal nome dell'autore o dalla casa editrice che li pubblica.

Dal momento che è complicato destreggiarsi tra le novità che offre il mercato, i classici immancabili e le recensioni della critica, abbiamo ideato per voi questa guida di libri da leggere assolutamente nel 2019 e nella vita in generale.

Dalle novità editoriali ai libri per ragazzi, passando per saggi, reportage e graphic novel, ecco un vademecum di letture necessarie, tutte disponibili su Amazon nella sezione Libri. Perchè? Perchè leggere è uno dei passatempi più ricchi di sempre, e con pochi euro si possono acquistare storie dal valore incommensurabile.

Libri da leggere nel 2019: novità da non perdere

Tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 è previsto l'arrivo in libreria di tante novità tutte da sfogliare: non è sempre facile orientarsi tra le tante novità letterarie in uscita ogni mese, quindi ecco i nostri consigli di libri freschi di stampa da non perdere. Se nessuna di queste proposte vi convincerà, potete dare un'occhiata alla categoria di Amazon dedicata alle novità, tutte preordinabili senza costi aggiuntivi.

Donne che non perdonano (Camilla Lackberg)

Uscito da pochissimo in tutte le librerie, e supportato da una massiccia campagna pubblicitaria, "Donne che non perdonano" è l'ultimo libro di Camilla Lackberg, conosciuta soprattutto per la sua saga di romanzi gialli. Questa è invece la storia di tre donne, vittime in modo diverso dei propri uomini, che cercheranno di trasformarsi in mantidi per salvarsi a vicenda. Disponibile con il 15% di sconto su Amazon e Hoepli con il 15% di sconto.

Ora dimmi di te (Andrea Camilleri)

Uno scrittore prolifico, il più grande giallista della letteratura italiana, un autore che tuttavia non si è mai fatto intrappolare da un genere specifico: ne è una testimonianza anche questo nuovo libro in uscita per Bompiani, una lunga lettera alla nipote quattrenne da parte del nonno novantenne e ormai cieco. Camilleri ripercorre la sua vita attraverso vicende personali, relazioni speciali, vicende dell'Italia che cambia, e lo fa con una lucidità e un'immensità di pensiero che non ci si aspetterebbe da un novantenne qualsiasi, ma Andrea Camilleri non sarà mai un novantenne qualsiasi. È disponibile con consegna rapida e in formato Kindle su Amazon e Hoepli.

L'anno dell'oracolo (Charles Soule)

In uscita il 3 gennaio del 2019, ma già preordinabile su Amazon e Hoepli, questo libro potrebbe già vincere il premio per la copertina più bella, ma anche la trama promette di non essere da meno: un giorno il protagonista si sveglia e si rende conto di visualizzare 108 immagini di eventi che si verificheranno nel corso dell'anno. Decide di pubblicarne alcune su un blog, e qui accade tutto: mentre alcune persone iniziano a scrivergli per chiedere previsioni sul loro futuro, il protagonista sperimenterà che la conoscenza può far soffrire, addirittura uccidere. Un libro che è già un must have.

Dodici rose a settembre (Maurizio de Giovanni)

È in uscita a San Valentino 2019 il nuovo libro di Maurizio de Giovanni per la siciliana Sellerio. La protagonista è Mina Settembre, un'assistente sociale impegnata nei quartieri più disagiati di Napoli, mentre l'ex marito, magistrato, porta avanti un'indagine su un killer che uccide senza criterio, ma a tutte le sue vittime fa trovare una rosa in casa o sul luogo di lavoro. Quello che non sa è che anche Mina riceve, tutti i giorni, una rosa rossa. C'è da aspettare qualche mese per poterlo leggere, ma preordinandolo su Amazon o Hoepli ve lo aggiudicherete in tempi record.

L'educazione (Tara Westover)

Questo romanzo autobiografico edito da Feltrinelli è stato uno dei casi editoriali più interessanti del 2018, rappresentando in modo emblematico quanto la cultura e l'istruzione possano salvare la vita. L'autrice, infatti, nasce e cresce in una famiglia di mormoni: non viene registrata all'anagrafe, non viene mai visitata da un dottore, e ovviamente non frequenta la scuola. Non sa cosa sia l'Olocausto, non conosce le Torri Gemelle, vive la sua vita accumulando pesche sciroppate in attesa della fine del mondo. Poi qualcosa, grazie al cielo, cambia. Un libro necessario, da leggere assolutamente, disponibile a prezzo scontato su Amazon e su Hoepli.

Le altre novità da leggere nel 2019

La ragazza con la Leica (Helena Janeczek): romanzo vincitore del Premio Strega 2018, è il libro perfetto per iniziare anche il 2019. A partire dalla memoria di Gerda Taro, fotoreporter di guerra morta a 26 anni perchè investita da un carrarmato, si dipanano i ricordi di chi l'ha conosciuta e ha condiviso con lei un periodo storico delicato.

(Helena Janeczek): romanzo vincitore del Premio Strega 2018, è il libro perfetto per iniziare anche il 2019. A partire dalla memoria di Gerda Taro, fotoreporter di guerra morta a 26 anni perchè investita da un carrarmato, si dipanano i ricordi di chi l'ha conosciuta e ha condiviso con lei un periodo storico delicato. …Che dio perdona a tutti : il romanzo d'esordio di Pif è una divertente storia d'amore che riprende alcuni motivi tipici della commedia degli equivoci, ma contiene un messaggio importante, che il lettore scoprirà nella seconda parte del libro.

: il romanzo d'esordio di Pif è una divertente storia d'amore che riprende alcuni motivi tipici della commedia degli equivoci, ma contiene un messaggio importante, che il lettore scoprirà nella seconda parte del libro. Una cosa sull'amore (Jeffrey Eugenides): il grande autore de Le Vergini Suicide torna in libreria con la sua prima raccolta di quattro racconti. Il lettore che lo conosce già troverà molti dei temi già trattati nei romanzi, mentre chi non ha ancora scoperto il talento dirompente di Eugenides potrà avere una buona occasione per innamorarsene al primo colpo.

(Jeffrey Eugenides): il grande autore de Le Vergini Suicide torna in libreria con la sua prima raccolta di quattro racconti. Il lettore che lo conosce già troverà molti dei temi già trattati nei romanzi, mentre chi non ha ancora scoperto il talento dirompente di Eugenides potrà avere una buona occasione per innamorarsene al primo colpo. La guerra dei Courtney (Wilbur Smith): è una spy story in salsa rosa il nuovo libro di Wilbur Smith, in uscita ai primi di gennaio 2019. Ambientata al tempo della Germania nazista, i protagonisti dovranno scegliere se sacrificare se stessi o cercare in tutti i modi di sopravvivere, con la speranza di ricongiungersi, prima o poi.

(Wilbur Smith): è una spy story in salsa rosa il nuovo libro di Wilbur Smith, in uscita ai primi di gennaio 2019. Ambientata al tempo della Germania nazista, i protagonisti dovranno scegliere se sacrificare se stessi o cercare in tutti i modi di sopravvivere, con la speranza di ricongiungersi, prima o poi. La compagnia delle illusioni (Enrico Ianniello): esce il 10 gennaio del 2019 il nuovo romanzo di Enrico Ianniello, pubblicato da Feltrinelli e già preordinabile su Amazon. Con il suo stile umoristico e al tempo stesso profondo, Ianniello racconta la vita di un uomo che ha perso tutto, e che accetta di entrare nella fantomatica Compagnia delle Illusioni con la speranza di ritrovarsi.

(Enrico Ianniello): esce il 10 gennaio del 2019 il nuovo romanzo di Enrico Ianniello, pubblicato da Feltrinelli e già preordinabile su Amazon. Con il suo stile umoristico e al tempo stesso profondo, Ianniello racconta la vita di un uomo che ha perso tutto, e che accetta di entrare nella fantomatica Compagnia delle Illusioni con la speranza di ritrovarsi. Diario di una schiappa – una vacanza da panico (Jeff Kinney): l'acclamatissima saga di Greg e del suo mondo torna in libreria con un nuovo capitolo, stavolta ambientato su un'isola tropicale. I genitori di Greg hanno deciso di fare una vacanza tranquilla, ma quando si tratta di Diario di una Schiappa nulla può essere davvero tranquillo!

(Jeff Kinney): l'acclamatissima saga di Greg e del suo mondo torna in libreria con un nuovo capitolo, stavolta ambientato su un'isola tropicale. I genitori di Greg hanno deciso di fare una vacanza tranquilla, ma quando si tratta di Diario di una Schiappa nulla può essere davvero tranquillo! Dolcissima abitudine (Alberto Schiavone): esce a gennaio 2019, ma è già preordinabile su Amazon, il nuovo romanzo di Schiavone che racconta la storia di Piera, sessantaquattro anni, che ha sempre lavorato come prostituta dentro casa. I ricordi dell'infanzia e degli inizi della sua carriera si intrecciano con i fantasmi del passato e le angosce del presente.

(Alberto Schiavone): esce a gennaio 2019, ma è già preordinabile su Amazon, il nuovo romanzo di Schiavone che racconta la storia di Piera, sessantaquattro anni, che ha sempre lavorato come prostituta dentro casa. I ricordi dell'infanzia e degli inizi della sua carriera si intrecciano con i fantasmi del passato e le angosce del presente. Nato fuori legge. Storia di un'infanzia sudafricana (Trevor Noah): c'è molta attesa per questo romanzo autobiografico preordinabile online e in uscita a gennaio. Nato "fuorilegge" perchè durante l'apartheid erano vietate le unioni tra bianchi e neri. Trevor Noah, mulatto, conduttore e attore comico, riesce a guardare il razzismo e le sue dinamiche da una posizione privilegiata, con lucidità e ironia.

(Trevor Noah): c'è molta attesa per questo romanzo autobiografico preordinabile online e in uscita a gennaio. Nato "fuorilegge" perchè durante l'apartheid erano vietate le unioni tra bianchi e neri. Trevor Noah, mulatto, conduttore e attore comico, riesce a guardare il razzismo e le sue dinamiche da una posizione privilegiata, con lucidità e ironia. Una vita da libraio (Shaun Bythell): la storia vera delle difficoltà di fare il libraio tra grande distribuzione, calo dei lettori e, ovviamente, Internet. Un libro uscito all'inizio del 2018 ma assolutamente da recuperare, una riflessione interessante e dolceamara sul mercato editoriale e le librerie indipendenti.

Libri per ragazzi da leggere nel 2019

Le buone abitudini si coltivano fin da piccoli: è una verità che vale per tutto, anche per la lettura. La narrativa per ragazzi sta crescendo moltissimo, proponendo libri sempre più originali e sofisticati, che rispondano alle esigenze e ai desideri dei ragazzi di oggi. Ecco la nostra selezione di grandi storie per piccoli grandi lettori, ma la lista di libri per ragazzi disponibili online è davvero infinita: ce n'è proprio per tutti i gusti.

Anche Superman era un rifugiato. Storie vere di coraggio per un mondo migliore (AAVV)

I rifugiati del passato come Enea e Dante incontrano i rifugiati di finzione come Superman, e i rifugiati veri come Alidad Shiri, che qui racconta la sua storia. Prodotto da UNHCR, l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, in collaborazione con Piemme e Battello a Vapore, questo libro insegnerà ai vostri bambini e ragazzi che la storia si ripete, che l'uomo è cittadino del mondo, e che non è possibile o giusto voltarsi dall'altra parte, mai. Che lo acquistiate su Amazon o su Hoepli, avrete in ogni caso uno sconto del 15%.

Wonder (R.J.Palacio)

Acclamato a più voci come uno tra i libri per ragazzi più bello di sempre, e letto dai ragazzini di tutto il mondo, questa edizione raccoglie "Wonder", il romanzo principale, e i tre spin-off raccontati dalle voci dei personaggi che ruotano attorno al protagonista. Una storia di accettazione e inclusione delle differenze, amicizia, solidarietà e rispetto per l'altro, scritta per i ragazzi, ma che anche molti adulti dovrebbero leggere. La raccolta completa della storia principale e dei tre spin-off è in vendita in una pregiata edizione cartonata su Amazon, o in edizione economica su Hoepli.

Il signore delle mosche (William Golding)

Un incidente aereo, un atterraggio di fortuna, gli adulti sono tutti morti e i bambini devono organizzarsi e creare un prototipo di società: cosa succederà? Proposto in una nuova edizione con copertina di Gipi, questo libro è un pugno nello stomaco, ed è importante che i ragazzi lo leggano e ci riflettano su. L'edizione con la copertina di Gipi è in vendita su Amazon, mentre su Hoepli è possibile trovare l'edizione originale di Oscar Moderni Mondadori. Su Libraccio è possibile acquistarlo usato a 5,67€.

Norvegian Wood (Haruki Murakami)

Il più famoso autore nipponico in Occidente scrive un romanzo di formazione ambientato nel Giappone contemporaneo, tra le difficoltà della crescita, il confronto con gli altri, e ovviamente l'amore. Quanto costa fare un viaggio in Giappone? Solo 11,90€ su Amazon e Hoepli.

I più bei libri per ragazzi da leggere

Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare (Luis Sepulveda): un classico per ragazzi, la storia di un'amicizia tra un gatto e un uccello, che finisce per essere ricoperto di petrolio a causa dell'inquinamento delle acque e affida al gatto il suo uovo, con la promessa che insegnerà alla piccola gabbianella a volare.

(Luis Sepulveda): un classico per ragazzi, la storia di un'amicizia tra un gatto e un uccello, che finisce per essere ricoperto di petrolio a causa dell'inquinamento delle acque e affida al gatto il suo uovo, con la promessa che insegnerà alla piccola gabbianella a volare. Due di due (Andrea De Carlo): un'emozionante storia di formazione ambientata nella Milano delle tensioni studentesche. Avventurosa e commovente, sarà difficile staccarsi da questo libro una volta terminato, infatti vi resterà addosso per un po', e magari vi verrà voglia di rileggerlo. Uno dei primi romanzi di Andrea De Carlo, tra i massimi autori italiani contemporanei.

(Andrea De Carlo): un'emozionante storia di formazione ambientata nella Milano delle tensioni studentesche. Avventurosa e commovente, sarà difficile staccarsi da questo libro una volta terminato, infatti vi resterà addosso per un po', e magari vi verrà voglia di rileggerlo. Uno dei primi romanzi di Andrea De Carlo, tra i massimi autori italiani contemporanei. Il gabbiano Jonathan Livingstone (Richard Bach): un racconto per parole e immagini semplice ma ricco di significati importanti per ragazzi di tutte le età. Dedicato a chi ha bisogno di una spinta per spiccare finalmente il volo.

(Richard Bach): un racconto per parole e immagini semplice ma ricco di significati importanti per ragazzi di tutte le età. Dedicato a chi ha bisogno di una spinta per spiccare finalmente il volo. L'amico ritrovato (Fred Uhlman): ambientato nella Germania nazista, questo libro fa parte della Trilogia del Ritorno, e racconta l'amicizia tra due bambini, uno tedesco e uno ebreo. Una pietra miliare della letteratura contemporanea.

(Fred Uhlman): ambientato nella Germania nazista, questo libro fa parte della Trilogia del Ritorno, e racconta l'amicizia tra due bambini, uno tedesco e uno ebreo. Una pietra miliare della letteratura contemporanea. Nel mare ci sono i coccodrilli (Fabio Geda): è una storia vera, quella che Fabio Geda racconta all'interno di questo libro piccolo e importante, quasi necessario in un periodo storico come quello che stiamo vivendo.

(Fabio Geda): è una storia vera, quella che Fabio Geda racconta all'interno di questo libro piccolo e importante, quasi necessario in un periodo storico come quello che stiamo vivendo. La solitudine dei numeri primi (Paolo Giordano): i numeri primi sono divisibili solo per 1 e per se stessi. I protagonisti di questa storia – che voi e i vostri ragazzi divorerete – sono proprio due numeri primi, portatori di sofferenze e colpe: Paolo Giordano ci racconta la loro storia nel suo romanzo d'esordio, che ha rapito migliaia di lettori.

I migliori libri italiani da leggere una volta nella vita

Letti, analizzati, studiati anche all'estero: la narrativa italiana contemporanea sta vivendo un periodo particolarmente vivace, superando i confini nazionali e trovando un grande successo in Europa e nel mondo. Quali sono gli scrittori italiani da tenere d'occhio nel 2019? Ecco le nostre proposte di libri italiani che non possono mancare tra le vostre letture.

L'amica geniale (Elena Ferrante)

La serie TV tratta da questo libro sta avendo un enorme successo, ma anche il romanzo – anzi, la saga, visto che si tratta di 4 libri disponibili su Amazon e Hoepli – merita ampiamente di essere letto. Dalla penna di Elena Ferrante (un nome di fantasia, in quanto l'identità dell'autrice è ancora sconosciuta) arriva una storia toccante, vera, che ci riporta agli anni del dopoguerra e accompagna il destino di Lila e Lenù, due ragazze che hanno conquistato i cuori di mezza Italia.

Il mondo deve sapere. Romanzo tragicomico di una telefonista precaria (Michela Murgia)

Il primo romanzo di Michela Murgia, riproposto in una nuova edizione con copertina del visual artist LRNZ, racconta della sua esperienza di lavoro in un call center, tra balletti motivazionali, ricatti psicologici, mobbing, allucinazioni collettive. Da questo spettacolare memoir – che ha consacrato la Murgia come una delle voci più interessanti della letteratura italiana – è stato tratto il film "Tutta la vita davanti". Il libro è disponibile su Amazon e Hoepli in edizione speciale targata Einaudi, mentre su Libraccio è possibile acquistarlo usato a metà prezzo.

Il sogno della macchina da cucire (Bianca Pitzorno)

Il ritorno di Bianca Pitzorno, autrice eccezionale di libri per ragazzi, è già di per sè un fatto degno di nota. Se poi si tratta di una storia calata nel contesto dell'Ottocento, e la protagonista è una sartina a giornata che sogna di comprare una macchina da scrivere, ecco che questo libro non può non essere nella vostra wishlist per il 2019. È già disponibile in tutte le librerie, ma si può approfittare del 15% di sconto su Amazon e Hoepli.

L'amore è eterno finchè non risponde (Ester Viola)

Può una notifica cambiare il nostro umore e la nostra giornata? Ester Viola, tra le più interessanti voci narranti dell'amore postmoderno, esordisce con questo romanzo tragicomico e attualissimo, che racconta le relazioni amorose di oggi tra spunte blu, notifiche, emoji, e chi più ne ha più ne metta. Quanto vale un libro così? Moltissimo, perchè non è scontato. Tranne che nel prezzo: lo trovate in offerta su Amazon e Hoepli.

La cura dell'acqua salata (Antonella Ossorio)

Dopo il successo del suo primo romanzo, l'autrice partenopea torna in libreria con un romanzo storico a cavallo tra il Settecento e il secondo dopoguerra, che racconta la storia della famiglia Romeo a partire dal suo capostipite, Brais Barreiro, orafo galiziano. La vicenda parte dalla creazione, da parte di Brais, di un sapo gallego, un gioiello di splendida fattura che non vorrà mai più restituire al suo committente. Un romanzo perfetto per chi ama la Storia ben dosata con una trama di finzione e un contesto familiare, in vendita su Amazon e Hoepli in formato cartaceo o digitale.

Gli altri consigli di libri italiani da leggere

Bar Sport (Stefano Benni): è uno dei libri più conosciuti di Stefano Benni, e se non lo hai ancora letto dovresti rimediare in questo 2019. Rievocazione fedele di ogni bar di città e provincia, Bar Sport racconta con lucidità e ironia episodi di vita vera, che sapranno strapparvi un sorriso dolceamaro.

(Stefano Benni): è uno dei libri più conosciuti di Stefano Benni, e se non lo hai ancora letto dovresti rimediare in questo 2019. Rievocazione fedele di ogni bar di città e provincia, Bar Sport racconta con lucidità e ironia episodi di vita vera, che sapranno strapparvi un sorriso dolceamaro. Ti prendo e ti porto via (Niccolò Ammaniti): dedicato a chi cerca una storia travolgente e totalizzante, che lo tenga incollato alle pagine col fiato sospeso. Niccolò Ammaniti non ha bisogno di presentazioni, e questo romanzo, ambientato nella provincia, dove di solito succedono le cose inaspettatamente più interessanti, è tra le sue fatiche meglio riuscite.

(Niccolò Ammaniti): dedicato a chi cerca una storia travolgente e totalizzante, che lo tenga incollato alle pagine col fiato sospeso. Niccolò Ammaniti non ha bisogno di presentazioni, e questo romanzo, ambientato nella provincia, dove di solito succedono le cose inaspettatamente più interessanti, è tra le sue fatiche meglio riuscite. Nel muro (Mauro Corona): uscito lo scorso novembre, questo romanzo racconta la storia di un uomo che torna nella baita dei suoi antenati, su un non precisato monte in Italia settentrionale, e trova alcuni corpi mummificati. Sconvolto, dà inizio alla sua ricerca, che sarà più interiore che investigativa in senso stretto.

(Mauro Corona): uscito lo scorso novembre, questo romanzo racconta la storia di un uomo che torna nella baita dei suoi antenati, su un non precisato monte in Italia settentrionale, e trova alcuni corpi mummificati. Sconvolto, dà inizio alla sua ricerca, che sarà più interiore che investigativa in senso stretto. La bambina ovunque (Stefano Sgambati): cosa vuol dire diventare padre? Un padre non sente il bambino crescere, non ne percepisce l'evoluzione: si ritrova padre e basta. Il protagonista di questa storia sta per avere un bambino, fortemente voluto a seguito di una trafila di cure mediche che lui e la moglie hanno affrontato con convinzione. Ora che la bambina sta per arrivare cosa succederà? Un libro originale e spudorato nella sua sincerità.

(Stefano Sgambati): cosa vuol dire diventare padre? Un padre non sente il bambino crescere, non ne percepisce l'evoluzione: si ritrova padre e basta. Il protagonista di questa storia sta per avere un bambino, fortemente voluto a seguito di una trafila di cure mediche che lui e la moglie hanno affrontato con convinzione. Ora che la bambina sta per arrivare cosa succederà? Un libro originale e spudorato nella sua sincerità. Lisario o il piacere infinito delle donne (Antonella Cilento): una delle penne più raffinate d'Italia per un romanzo storico ambientato nella Napoli del Seicento, un intreccio sapientemente costruito e calato in una realtà storica finemente dettagliata. La storia di Lisario, che non parla, e di tutti gli uomini della sua vita, ansiosi di scoprire il segreto del piacere infinito delle donne.

(Antonella Cilento): una delle penne più raffinate d'Italia per un romanzo storico ambientato nella Napoli del Seicento, un intreccio sapientemente costruito e calato in una realtà storica finemente dettagliata. La storia di Lisario, che non parla, e di tutti gli uomini della sua vita, ansiosi di scoprire il segreto del piacere infinito delle donne. L'arminuta (Donatella Di Pietrantonio): il libro che è valso a Donatella Di Pietrantonio, medico abruzzese, la fama nazionale e il Premio Campiello. La storia di una bambina che torna alla sua famiglia di origine nell'Abruzzo rurale del secondo Dopoguerra, un romanzo di formazione dal sapore dolceamaro.

(Donatella Di Pietrantonio): il libro che è valso a Donatella Di Pietrantonio, medico abruzzese, la fama nazionale e il Premio Campiello. La storia di una bambina che torna alla sua famiglia di origine nell'Abruzzo rurale del secondo Dopoguerra, un romanzo di formazione dal sapore dolceamaro. Le otto montagne (Paolo Cognetti): vincitore del Premio Strega 2017, un romanzo che racconta la crescita del protagonista e del suo amico, così diverso e così uguale a lui. La vera protagonista del libro è però la montagna, con i suoi silenzi, i suoi pericoli e la sua autenticità rubata dalle piste sciistiche e dal turismo di massa.

(Paolo Cognetti): vincitore del Premio Strega 2017, un romanzo che racconta la crescita del protagonista e del suo amico, così diverso e così uguale a lui. La vera protagonista del libro è però la montagna, con i suoi silenzi, i suoi pericoli e la sua autenticità rubata dalle piste sciistiche e dal turismo di massa. Un uomo (Oriana Fallaci): l'autrice racconta la storia di Alekos Panagulis, patriota torturato e imprigionato dopo essersi ribellato al regime militare in Grecia. Un racconto crudo e che scava nel profondo, indagando su cosa voglia dire essere un eroe ed essere coerente sempre, assumendosi la responsabilità delle conseguenze.

(Oriana Fallaci): l'autrice racconta la storia di Alekos Panagulis, patriota torturato e imprigionato dopo essersi ribellato al regime militare in Grecia. Un racconto crudo e che scava nel profondo, indagando su cosa voglia dire essere un eroe ed essere coerente sempre, assumendosi la responsabilità delle conseguenze. Alexandros – la trilogia (Valerio Massimo Manfredi): gli appassionati di Storia non possono perdersi questa trilogia, riproposta da Mondadori in edizione economica. Valerio Massimo Manfredi racconta la vita leggendaria di Alessandro Magno, tra i più grandi condottieri di sempre, in un modo così vivido che vi sembrerà di essere sul campo di battaglia, al suo fianco.

(Valerio Massimo Manfredi): gli appassionati di Storia non possono perdersi questa trilogia, riproposta da Mondadori in edizione economica. Valerio Massimo Manfredi racconta la vita leggendaria di Alessandro Magno, tra i più grandi condottieri di sempre, in un modo così vivido che vi sembrerà di essere sul campo di battaglia, al suo fianco. Lessico famigliare (Natalia Ginzburg): è il libro più conosciuto e apprezzato dell'autrice, che racconta la storia della famiglia Levi a Torino tra gli anni Trenta e Cinquanta del Novecento. In questo romanzo la Ginzburg inventa e rielabora il quotidiano, facendoci riflettere sul nostro lessico familiare, ovvero quelle parole che diventano "tormentoni" in famiglia e vengono capite solo tra chi ne conosce il senso.

(Natalia Ginzburg): è il libro più conosciuto e apprezzato dell'autrice, che racconta la storia della famiglia Levi a Torino tra gli anni Trenta e Cinquanta del Novecento. In questo romanzo la Ginzburg inventa e rielabora il quotidiano, facendoci riflettere sul nostro lessico familiare, ovvero quelle parole che diventano "tormentoni" in famiglia e vengono capite solo tra chi ne conosce il senso. Leone (Paola Mastrocola): il nuovo romanzo di Paola Mastrocola, autrice sensibile e lucida saggista, parla di spiritualità, e di un bambino, Leone, che si ritrova a pregare Gesù da solo in qualsiasi posto gli capiti a tiro. Un romanzo da divorare, ma anche una riflessione sulle nuove vergogne e i nuovi tabù della nostra società, meno "liberal" di quanto si professi in teoria.

(Paola Mastrocola): il nuovo romanzo di Paola Mastrocola, autrice sensibile e lucida saggista, parla di spiritualità, e di un bambino, Leone, che si ritrova a pregare Gesù da solo in qualsiasi posto gli capiti a tiro. Un romanzo da divorare, ma anche una riflessione sulle nuove vergogne e i nuovi tabù della nostra società, meno "liberal" di quanto si professi in teoria. Momenti di trascurabile felicità (Francesco Piccolo): questo è un libro perfetto da acquistare per riappacificarvi con la lettura e superare il proverbiale "blocco del lettore". Con una prosa senza pretese, Francesco Piccolo racconta i suoi piccoli momenti di felicità, invitando il lettore a non perdersi neanche un istante di gioia, approfittando di ogni occasione di felicità che troverà sulla propria strada.

(Francesco Piccolo): questo è un libro perfetto da acquistare per riappacificarvi con la lettura e superare il proverbiale "blocco del lettore". Con una prosa senza pretese, Francesco Piccolo racconta i suoi piccoli momenti di felicità, invitando il lettore a non perdersi neanche un istante di gioia, approfittando di ogni occasione di felicità che troverà sulla propria strada. Bilico (Paola Barbato): unica sceneggiatrice donna di Dylan Dog, Paola Barbato sa scrivere bene degli anfratti più spaventosi e demoniaci dell'animo umano. In Bilico non ci sono buoni: anche la detective Giuditta Licari, psichiatra, è fredda e razionale quanto o anche più del killer che ha il dovere di scovare.

(Paola Barbato): unica sceneggiatrice donna di Dylan Dog, Paola Barbato sa scrivere bene degli anfratti più spaventosi e demoniaci dell'animo umano. In Bilico non ci sono buoni: anche la detective Giuditta Licari, psichiatra, è fredda e razionale quanto o anche più del killer che ha il dovere di scovare. Addio fantasmi (Nadia Terranova): il ritorno nella casa della propria infanzia, il regolamento di conti con una distanza che è diventata assenza, il riavvolgimento del filo per scavare, capire e gettarsi alle spalle i fantasmi del passato. Nadia Terranova scrive un libro intenso ed emozionante, di cui tutti stanno parlando.

(Nadia Terranova): il ritorno nella casa della propria infanzia, il regolamento di conti con una distanza che è diventata assenza, il riavvolgimento del filo per scavare, capire e gettarsi alle spalle i fantasmi del passato. Nadia Terranova scrive un libro intenso ed emozionante, di cui tutti stanno parlando. Lacci (Domenico Starnone): "se tu te ne sei scordato, egregio signore, te lo ricordo io: sono tua moglie". Comincia così questa storia, che racconta dell'abbandono, della familiarità, dei legami – i lacci, appunto – che ci tengono stretti nonostante tutto. Un romanzo a più voci che è un vero capolavoro, e che tutti dovrebbero leggere.

(Domenico Starnone): "se tu te ne sei scordato, egregio signore, te lo ricordo io: sono tua moglie". Comincia così questa storia, che racconta dell'abbandono, della familiarità, dei legami – i lacci, appunto – che ci tengono stretti nonostante tutto. Un romanzo a più voci che è un vero capolavoro, e che tutti dovrebbero leggere. Cara Napoli (Lorenzo Marone): l'ultimo romanzo del partenopeo Lorenzo Marone è un inno d'amore a una città sfaccettata e in continuo cambiamento, dalle origini antichissime e dal destino incerto. Un libro che ha il merito di raccontare in modo diverso una città spesso stereotipata e narrata senza profondità di indagine.

I 20 libri stranieri consigliati per il 2019

La bellezza di leggere un libro di un autore straniero sta nel fatto di scoprire nuovi mondi e culture senza muoversi dalla propria poltrona. Anche in questo caso, il mercato editoriale porta in libreria moltissimi titoli tra i quali è difficile orientarsi: ecco la nostra selezione di libri di narrativa straniera da leggere nel 2019.

L'eleganza del riccio (Muriel Barbery)

Un elegante palazzo parigino ricco di apparenze, una dodicenne, Paloma, dall'intelligenza straordinaria ma con pensieri suicidi, una portinaia, Reneè, che incarna appieno lo stereotipo ma in realtà è una formidabile autodidatta in incognito. L'arrivo di monsieur Ozu, un ricco giapponese, fa da motore a questa bellissima storia di amicizia e confessioni, da cui è stato tratto l'omonimo film. Oltre al libro con copertina rigida e flessibile, troverete anche l'audiolibro su Amazon e Hoepli, mentre su Libraccio lo trovate usato a 5,34€.

Patria (Fernando Aramburu)

Uno dei libri rivelazione del 2018 è stato Patria, un romanzo ambientato nei Paesi Baschi durante il periodo degli attacchi terroristici organizzati dall'ETA, il gruppo d'azione per l'indipendentismo basco. "Patria" racconta la storia di due famiglie, e due donne, in un piccolo paese; un'amicizia che sarà rovinata per sempre (o forse no?) da una morte violenta, dalle incomprensioni e dall'isolamento prima delle vittime, poi dei carnefici. Una storia meravigliosa e toccante, scritta con grazia ed efficacia, disponibile con il 15% di sconto su Amazon e su Hoepli.

Il racconto dell'ancella (Margaret Atwood)

Pubblicato in Italia da Ponte alle Grazie e disponibile su Amazon e Hoepli, da questo romanzo distopico di Margaret Atwood è tratta la serie tv disponibile su Tim Vision e che ha incollato agli schermi milioni di persone. Ambientato in un futuro distopico, in cui gli Stati Uniti sono governati da un regime totalitario a seguito di un enorme bombardamento atomico, e le poche donne in grado di procreare appartengono totalmente ai propri mariti, Il racconto dell'ancella è la storia di come l'autodeterminazione e il desiderio non possano essere governati neanche dal più autoritario dei regimi.

Le correzioni (Jonathan Franzen)

Una famiglia del Midwest, tre figli cresciuti a pane e restrizioni, il peso asfissiante delle regole, la vacuità delle convenzioni. Jonathan Franzen, tra gli autori più interessanti di sempre, scrive un romanzo di formazione non solo per i componenti di questa famiglia, ma per tutta la cultura occidentale. Tra un padre padrone malato e vecchio, una madre lacerata tra la voglia di essere come tutti e il desiderio di trasgressione e una seconda generazione che fugge per non restare intrappolata – ma resta vittima di altri problemi – Le correzioni è un libro da leggere assolutamente nel 2019, o durante le vacanze di Natale 2018 grazie alla spedizione rapida di Amazon e Hoepli.

Cecità (Josè Saramago)

Costa solo 8€ su Amazon e Hoepli questo romanzo illuminante e molto amaro. Siamo certi che gli esseri umani tendano alla bontà? Oppure non sono nient'altro che una versione avanzata degli animali, in grado di camminare su due gambe ma pronti a colpire appena l'altro mostra cenni di debolezza? Questo libro, da cui è stato tratto un film terribilmente crudo, racconta del diffondersi di un'epidemia di cecità che indebolisce la stragrande maggioranza degli uomini, non più in grado di vedere e badare a se stessi. Cosa faranno gli altri, quelli che ancora ci vedono? Li aiuteranno secondo morale e buonsenso, o ne approfitteranno per portare avanti soprusi e ogni genere di violenza? Un libro da leggere, almeno una volta.

Gli altri consigli di libri stranieri da leggere

Denti Bianchi (Zadie Smith): autrice metà africana e metà britannica, questo è il primo romanzo di Zadie Smith, che contiene già i temi tipici di tutta la sua poetica. Quella narrata in Denti bianchi è una storia lunga una vita, incentrata sull'amicizia Archie Jones, tipico proletario inglese, e Samad Iqbal, bengalese e musulmano, nella Londra degli anni Settanta. Un romanzo ampio e sfaccettato come solo le vite degne di essere raccontate sanno essere.

(Zadie Smith): autrice metà africana e metà britannica, questo è il primo romanzo di Zadie Smith, che contiene già i temi tipici di tutta la sua poetica. Quella narrata in Denti bianchi è una storia lunga una vita, incentrata sull'amicizia Archie Jones, tipico proletario inglese, e Samad Iqbal, bengalese e musulmano, nella Londra degli anni Settanta. Un romanzo ampio e sfaccettato come solo le vite degne di essere raccontate sanno essere. Americanah (Chimamanda Ngozi Adichie): prima di andare in America Ifemelu, la protagonista di questo romanzo, non sapeva di essere nera, ma negli Stati Uniti scopre che la società è stratificata in base al colore della pelle. Tra le voci più importanti della letteratura africana e americana, Chimamanda Ngozi Adichie è un'autrice e saggista tutta da scoprire, a partire proprio da Americanah, il suo romanzo d'esordio.

(Chimamanda Ngozi Adichie): prima di andare in America Ifemelu, la protagonista di questo romanzo, non sapeva di essere nera, ma negli Stati Uniti scopre che la società è stratificata in base al colore della pelle. Tra le voci più importanti della letteratura africana e americana, Chimamanda Ngozi Adichie è un'autrice e saggista tutta da scoprire, a partire proprio da Americanah, il suo romanzo d'esordio. Memorie di Adriano (Marguerite Yourcenar): l'autrice ci accompagna nell'animo sensibile e meraviglioso dell'imperatore Adriano, un uomo complesso che non rinuncia all'indagine del sè neanche quando diventa l'uomo più potente del mondo allora conosciuto. Una storia narrata tutta in prima persona, con uno stile che ricorda la prosa latina ma emoziona come il più contemporaneo dei romanzi.

(Marguerite Yourcenar): l'autrice ci accompagna nell'animo sensibile e meraviglioso dell'imperatore Adriano, un uomo complesso che non rinuncia all'indagine del sè neanche quando diventa l'uomo più potente del mondo allora conosciuto. Una storia narrata tutta in prima persona, con uno stile che ricorda la prosa latina ma emoziona come il più contemporaneo dei romanzi. Stoner (John Williams): la storia memorabile di una vita anonima e piatta, scritta nel 1965 ma ancora attuale, che ha trovato il successo internazionale dopo la morte dell'autore. La vita di Stoner è grigia, monotona, molto più simile alla nostra di quanto non siano le esistenze narrate nei grandi romanzi d'avventura. Eppure, in moltissimi hanno amato questo personaggio e la sua storia.

(John Williams): la storia memorabile di una vita anonima e piatta, scritta nel 1965 ma ancora attuale, che ha trovato il successo internazionale dopo la morte dell'autore. La vita di Stoner è grigia, monotona, molto più simile alla nostra di quanto non siano le esistenze narrate nei grandi romanzi d'avventura. Eppure, in moltissimi hanno amato questo personaggio e la sua storia. Follia (Patrick Mc Grath): che cos'è l'amor? In questo libro Patrick Mc Grath ci dimostra che l'amore è desiderio, irrazionalità, autodistruzione. In una parola: follia. La protagonista di questo romanzo insegue un amore impossibile verso un uomo rinchiuso in un manicomio per aver ammazzato la moglie. Un romanzo la cui intensità vi resterà nel cuore, non senza avervi provocato prima un sacco di fitte allo stomaco.

(Patrick Mc Grath): che cos'è l'amor? In questo libro Patrick Mc Grath ci dimostra che l'amore è desiderio, irrazionalità, autodistruzione. In una parola: follia. La protagonista di questo romanzo insegue un amore impossibile verso un uomo rinchiuso in un manicomio per aver ammazzato la moglie. Un romanzo la cui intensità vi resterà nel cuore, non senza avervi provocato prima un sacco di fitte allo stomaco. Invisible Monsters (Chuck Palahniuk): oltre a Fight Club, il suo successo più importante, vi consigliamo di leggere questo romanzo disturbante, che ha come protagonisti una modella sfigurata e un transessuale in procinto di cambiare definitivamente sesso, impegnati in un assurdo roadtrip per ammazzare l'ex della protagonista e la sua amante, probabilmente rei di averla sfigurata con un colpo di pistola alla mascella. Nulla è come sembra, ovviamente: e da Palahniuk non possiamo che aspettarci la più cruda e difficile delle verità.

(Chuck Palahniuk): oltre a Fight Club, il suo successo più importante, vi consigliamo di leggere questo romanzo disturbante, che ha come protagonisti una modella sfigurata e un transessuale in procinto di cambiare definitivamente sesso, impegnati in un assurdo roadtrip per ammazzare l'ex della protagonista e la sua amante, probabilmente rei di averla sfigurata con un colpo di pistola alla mascella. Nulla è come sembra, ovviamente: e da Palahniuk non possiamo che aspettarci la più cruda e difficile delle verità. Un'odissea. Un padre, un figlio e un'epopea (Daniel Mendelsohn): la vicenda di Odisseo come escamotage per dipanare i fili del rapporto tra l'autore e suo padre, durante un viaggio in barca sui luoghi dell'Odissea. Tra il memoir, il romanzo di formazione e un saggio sull'Odissea, questo libro merita di essere letto da giovani e adulti, ed è proposto da Mondadori in una raffinata edizione.

(Daniel Mendelsohn): la vicenda di Odisseo come escamotage per dipanare i fili del rapporto tra l'autore e suo padre, durante un viaggio in barca sui luoghi dell'Odissea. Tra il memoir, il romanzo di formazione e un saggio sull'Odissea, questo libro merita di essere letto da giovani e adulti, ed è proposto da Mondadori in una raffinata edizione. La casa degli spiriti (Isabel Allende): è il primo romanzo di Isabel Allende, diventato poi l'ultimo capitolo di una trilogia che comprende anche "La figlia della fortuna" e "Ritratto in seppia". L'autrice racconta la storia del Cile nel secondo dopoguerra attraverso le vicende dell'importante e ricca famiglia Trueba e soprattutto delle sue donne. Una storia che vi porterà in luoghi lontani.

(Isabel Allende): è il primo romanzo di Isabel Allende, diventato poi l'ultimo capitolo di una trilogia che comprende anche "La figlia della fortuna" e "Ritratto in seppia". L'autrice racconta la storia del Cile nel secondo dopoguerra attraverso le vicende dell'importante e ricca famiglia Trueba e soprattutto delle sue donne. Una storia che vi porterà in luoghi lontani. Alta fedeltà (Nick Hornby): il romanzo più celebre di Nick Hornby è un inno alla musica, che evoca ricordi e stimola riflessioni. Rob Gordon, proprietario di un negozio di vinili in decadenza a Chicago, ricorda in compagnia dei suoi due dipendenti le sue antiche avventure sentimentale. Il tutto, come immaginabile, al ritmo incessante di musica.

(Nick Hornby): il romanzo più celebre di Nick Hornby è un inno alla musica, che evoca ricordi e stimola riflessioni. Rob Gordon, proprietario di un negozio di vinili in decadenza a Chicago, ricorda in compagnia dei suoi due dipendenti le sue antiche avventure sentimentale. Il tutto, come immaginabile, al ritmo incessante di musica. Ogni cosa è illuminata (Jonathan Safran Foer): un tema non originalissimo – il viaggio alla ricerca della verità e delle proprie origini – diventa un capolavoro. Come è possibile? Perchè questo signore, che si chiama Jonathan Safran Foer, ha una capacità narrativa incredibile e assolutamente eccezionale. E merita di essere letto il prima possibile.

(Jonathan Safran Foer): un tema non originalissimo – il viaggio alla ricerca della verità e delle proprie origini – diventa un capolavoro. Come è possibile? Perchè questo signore, che si chiama Jonathan Safran Foer, ha una capacità narrativa incredibile e assolutamente eccezionale. E merita di essere letto il prima possibile. Educazione siberiana (Nicolai Lilin): tra madonne con le pistole, atti continui di violenza e disobbedienza civile, profonda solidarietà, voglia di rivalsa, l'autore racconta la storia della Transnistria, ex regione autoproclamatasi indipendente nel 1990 ma non riconosciuta da nessuno Stato.

(Nicolai Lilin): tra madonne con le pistole, atti continui di violenza e disobbedienza civile, profonda solidarietà, voglia di rivalsa, l'autore racconta la storia della Transnistria, ex regione autoproclamatasi indipendente nel 1990 ma non riconosciuta da nessuno Stato. L'ombra del vento (Carlos Ruiz Zafon): ambientato in una Barcellona in bilico tra meraviglie del modernismo e squallore del dopoguerra, la storia segue le vicende di Daniel, figlio di un modesto libraio che lo accompagna al Cimitero dei Libri Dimenticati e gli consegna un volume che cambierà per sempre il corso della sua vita.

(Carlos Ruiz Zafon): ambientato in una Barcellona in bilico tra meraviglie del modernismo e squallore del dopoguerra, la storia segue le vicende di Daniel, figlio di un modesto libraio che lo accompagna al Cimitero dei Libri Dimenticati e gli consegna un volume che cambierà per sempre il corso della sua vita. Memorie di una geisha (Arthur Golden): nato successivamente a una lunga fase di studio e ricerca sul mondo delle geishe, il romanzo narra la vita di Sayuri, la più grande geisha di tutti i tempi, a partire dall'infanzia poverissima, passando per il rapimento, la formazione, fino ad arrivare al culmine della carriera.

(Arthur Golden): nato successivamente a una lunga fase di studio e ricerca sul mondo delle geishe, il romanzo narra la vita di Sayuri, la più grande geisha di tutti i tempi, a partire dall'infanzia poverissima, passando per il rapimento, la formazione, fino ad arrivare al culmine della carriera. La ragazza dai capelli strani (David Foster Wallace): uscito nel 1989, questo libro raccoglie alcuni racconti di David Foster Wallace, confermandolo come uno degli astri nascenti della letteratura postmoderna americana. La sua attenzione nei confronti delle ossessioni, delle nevrosi e dei tabù dell'Occidente è illuminante, e questa raccolta può rappresentare un ottimo punto di partenza per scoprire questo autore.

I 14 libri classici da leggere assolutamente nella vita

"Un classico è un libro che non smette mai di dire quel che ha da dire": così Italo Calvino, nel suo libro "Perchè leggere i classici", definisce questa particolare categoria di romanzi. Ecco una selezione di libri che mantengono una eccezionale potenza comunicativa anche a distanza di molti anni dalla loro pubblicazione, ed emozionano ancora. E per chi ha voglia di approfondire questo argomento, su Amazon c'è un'intera sezione dedicata ai classici con valutazioni e recensioni degli utenti.

Cent'anni di solitudine (Gabriel Garcìa Marquez)

"Aureliano Buendìa ricordò per sempre il giorno in cui suo padre lo portò a conoscere il ghiaccio": inizia così uno dei più bei romanzi mai scritti in assoluto, una storia che segue l'evoluzione della famiglia Buendìa lungo le sue sette generazioni, e contemporaneamente il cambiamento del contesto culturale, la cittadina di Macondo, in cui essa è immersa. Con la sua prosa eterea e delicata, Marquez ci accompagna per mano in un mondo reale e irreale allo stesso tempo, mescolando eventi realmente accaduti con elementi magici tipici della cultura sudamericana, e regalandoci una pietra miliare della letteratura mondiale, che è valsa al suo autore un Premio Nobel per la Letteratura. Recentemente ripubblicato da Mondadori nella collana Oscar Moderni, è disponibile a 11,90€ su Amazon e Hoepli.

Madame Bovary (Gustave Flaubert)

Pubblicato nel 1857, Madame Bovary fece scandalo: raccontava di una donna costantemente insoddisfatta nonostante un marito amorevole e una posizione sociale agiata. Grande lettrice di romanzi, Emma Bovary cerca nella realtà l'emozione e il brivido delle storie di fantasia, non riuscendo tuttavia a essere felice. Il capolavoro di Flaubert rappresenta il primo esempio di romanzo contemporaneo, in cui i personaggi possono potenzialmente avere tutto, ma non sanno cosa scegliere perchè nulla finisce per avere un reale valore. Un libro da leggere almeno una volta nella vita, disponibile in un'elegante edizione con copertina rigida su Amazon e Hoepli, ma anche usato su Libraccio a meno di 3€.

Orgoglio e pregiudizio (Jane Austen)

È strano pensare che una delle pietre miliari del romanzo moderno inglese sia rimasto per 15 anni chiuso in un cassetto, perchè Jane Austen non aveva trovato un editore disposto a pubblicarlo. Per nostra fortuna, nel 1813 il romanzo fu pubblicato in forma anonima e riscosse fin da subito un immenso successo, che ha tuttora. La storia è quella delle cinque sorelle Bennett e dei loro corteggiatori, ma è soprattutto la storia tra l'intelligente e capricciosa Elizabeth e il ricco e sprezzante Darcy. Riadattato più volte per il cinema e riproposto in numerose edizioni, è stato recentemente ripubblicato integralmente con le illustrazioni di Alice Pattullo, in vendita su Amazon al 15% di sconto, o in edizione economica su Hoepli, o usato su Libraccio.

Gli altri consigli di grandi classici da leggere

Delitto e castigo (Fedor Dostoevskij): uno dei principali romanzi della letteratura russa, è l'opera più importante di Dostoevskij e quella che più rende evidente la sua visione del mondo. Un giovane in cerca di denaro finisce per uccidere una vecchia che presta soldi a usura: da questo punto parte la narrazione dei dilemmi interiori del protagonista, sempre attanagliato dalla paura costante di essere scoperto.

(Fedor Dostoevskij): uno dei principali romanzi della letteratura russa, è l'opera più importante di Dostoevskij e quella che più rende evidente la sua visione del mondo. Un giovane in cerca di denaro finisce per uccidere una vecchia che presta soldi a usura: da questo punto parte la narrazione dei dilemmi interiori del protagonista, sempre attanagliato dalla paura costante di essere scoperto. 1984 (George Orwell): una società totalitaria in un futuro distopico, dove ogni movimento, ogni parola è controllata dal Grande Fratello, che con i suoi teleschermi nelle case e nella città guarda costantemente tutto. Una storia da leggere e rileggere, e che non ha nulla da invidiare agli episodi più riusciti di Black Mirror.

(George Orwell): una società totalitaria in un futuro distopico, dove ogni movimento, ogni parola è controllata dal Grande Fratello, che con i suoi teleschermi nelle case e nella città guarda costantemente tutto. Una storia da leggere e rileggere, e che non ha nulla da invidiare agli episodi più riusciti di Black Mirror. Lolita (Vladmir Nabokov): il capolavoro di Vladmir Nabokov, autore russo che scrive in francese, è questo romanzo su un amore impossibile e sbagliato, che va contro le leggi della società e del buoncostume. Se letto senza pregiudizi e a mente aperta, è uno dei libri più belli che possiate incontrare sul vostro cammino di lettori.

(Vladmir Nabokov): il capolavoro di Vladmir Nabokov, autore russo che scrive in francese, è questo romanzo su un amore impossibile e sbagliato, che va contro le leggi della società e del buoncostume. Se letto senza pregiudizi e a mente aperta, è uno dei libri più belli che possiate incontrare sul vostro cammino di lettori. Anna Karenina (Lev Tolstoj): "tutte le famiglie felici sono felici allo stesso modo, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo". Non servono molte altre parole per consigliare Anna Karenina, tra le opere narrative più importanti di tutta la letteratura russa, un romanzo singolare e plurale che segue la disgregazione di una famiglia, ma anche lo sgretolamento di tutto il sistema sociale russo.

(Lev Tolstoj): "tutte le famiglie felici sono felici allo stesso modo, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo". Non servono molte altre parole per consigliare Anna Karenina, tra le opere narrative più importanti di tutta la letteratura russa, un romanzo singolare e plurale che segue la disgregazione di una famiglia, ma anche lo sgretolamento di tutto il sistema sociale russo. Chiedi alla polvere (John Fante): il secondo romanzo in cui compare Arturo Bandini, personaggio alter-ego dell'autore, figlio di italiani immigrati in Colorado, che si trasferisce a Los Angeles alla ricerca di fortuna. Tra le peripezie con gli editori e l'incontro con Camilla, una cameriera di origini messicane, la storia si dipana sullo sfondo di un'America corrosa dalla crisi del 1939.

(John Fante): il secondo romanzo in cui compare Arturo Bandini, personaggio alter-ego dell'autore, figlio di italiani immigrati in Colorado, che si trasferisce a Los Angeles alla ricerca di fortuna. Tra le peripezie con gli editori e l'incontro con Camilla, una cameriera di origini messicane, la storia si dipana sullo sfondo di un'America corrosa dalla crisi del 1939. Le città invisibili (Italo Calvino): una conversazione tra Marco Polo e l'imperatore dei Tartari Kublai Khan, che chiede al viaggiatore di descrivergli le città del suo Impero. E' questo l'espediente letterario che serve a Calvino per narrare di città pazzesche e analizzare la città come unità di misura dell'uomo e del suo rapporto con gli altri.

(Italo Calvino): una conversazione tra Marco Polo e l'imperatore dei Tartari Kublai Khan, che chiede al viaggiatore di descrivergli le città del suo Impero. E' questo l'espediente letterario che serve a Calvino per narrare di città pazzesche e analizzare la città come unità di misura dell'uomo e del suo rapporto con gli altri. Il vecchio e il mare (Ernest Hemingway): il rapporto con gli altri e con se stessi, la relazione con la natura, la lotta con un animale quasi mitologico da conquistare, la simbiosi con il circostante, le domande che ci facciamo per tutta la vita e a cui non troviamo una risposta che possa definirsi esatta. "Il vecchio e il mare" è un capolavoro che vi farà sentire l'odore e il sapore della salsedine dovunque voi siate.

(Ernest Hemingway): il rapporto con gli altri e con se stessi, la relazione con la natura, la lotta con un animale quasi mitologico da conquistare, la simbiosi con il circostante, le domande che ci facciamo per tutta la vita e a cui non troviamo una risposta che possa definirsi esatta. "Il vecchio e il mare" è un capolavoro che vi farà sentire l'odore e il sapore della salsedine dovunque voi siate. Il cavaliere inesistente (Italo Calvino): nella Francia di Carlo Magno c'è un cavaliere formidabile, dalla potenza sovrumana e praticamente invincibile. Chi si nasconderà sotto quell'elmo? La risposta è: nessuno. Tra scudieri con tripla personalità, cavalieri erranti, fanciulle che si salvano da sole e momenti di lirismo eccezionale, questo romanzo di Italo Calvino merita di essere apprezzato e scoperto ancora oggi.

(Italo Calvino): nella Francia di Carlo Magno c'è un cavaliere formidabile, dalla potenza sovrumana e praticamente invincibile. Chi si nasconderà sotto quell'elmo? La risposta è: nessuno. Tra scudieri con tripla personalità, cavalieri erranti, fanciulle che si salvano da sole e momenti di lirismo eccezionale, questo romanzo di Italo Calvino merita di essere apprezzato e scoperto ancora oggi. Il gattopardo (Giuseppe Tomasi di Lampedusa): questo è uno di quei romanzi che si crede essere molto pesante da leggere a causa del periodo storico – la fine dell'Ottocento – in cui è scritto e ambientato. Nulla di più falso: oltre a essere un gran bel romanzo realista, Il Gattopardo è scritto in maniera brillante, con una vena di ironia che percorre tutta la vicenda.

(Giuseppe Tomasi di Lampedusa): questo è uno di quei romanzi che si crede essere molto pesante da leggere a causa del periodo storico – la fine dell'Ottocento – in cui è scritto e ambientato. Nulla di più falso: oltre a essere un gran bel romanzo realista, Il Gattopardo è scritto in maniera brillante, con una vena di ironia che percorre tutta la vicenda. Cime tempestose (Emily Bronte): scritto nel 1857, si tratta di uno dei romanzi più esemplificativi della narrativa romantica d'oltremanica. Le sue atmosfere cupe e drammatiche, i personaggi vittima della loro insoddisfazione, la natura che urla prepotentemente la propria supremazia: Emily Bronte ha scritto un libro eccezionale, che è ancora oggi uno dei principali esempi di scrittura femminile "nera".

(Emily Bronte): scritto nel 1857, si tratta di uno dei romanzi più esemplificativi della narrativa romantica d'oltremanica. Le sue atmosfere cupe e drammatiche, i personaggi vittima della loro insoddisfazione, la natura che urla prepotentemente la propria supremazia: Emily Bronte ha scritto un libro eccezionale, che è ancora oggi uno dei principali esempi di scrittura femminile "nera". Se questo è un uomo (Primo Levi): questo è un libro che tutti dovrebbero leggere una volta nella vita, perchè è la testimonianza di un uomo che ha raccontato i campi di sterminio senza mezzi termini, con la lucidità propria di uno scienziato (infatti Primo Levi era un chimico, e fu risparmiato proprio grazie alle sue competenze). In un contesto tragico e disumano, dove gli uomini vengono privati anche del loro nome, l'autore rivendica il suo diritto a restare umano nonostante tutto.

Le graphic novel da leggere e rileggere nel 2019

Considerato in passato un linguaggio dedicato esclusivamente ai più piccoli, negli ultimi anni il fumetto ha dato ampia dimostrazione delle sue capacità espressive, ospitando all'interno delle sue vignette storie di qualsiasi tipo, adatte anche a un pubblico adulto. Ecco una selezione di graphic novel necessarie, dalle quali è possibile partire per conoscere meglio questo linguaggio narrativo dalle infinite possibilità.

Poema a fumetti (Dino Buzzati)

Quando Dino Buzzati ha scritto "Poema a fumetti", la parola "graphic novel" ancora non esisteva (e infatti il libro fu accolto abbastanza male nonostante Buzzati fosse già un autore affermato). I lettori contemporanei apprezzeranno invece questa storia, che è una versione moderna e molto interessante del mito di Orfeo ed Euridice. Un libro da riscoprire, pubblicato in grande formato da Mondadori Ink, disponibile su Amazon (dove troverete anche un'edizione più economica) e Hoepli.

Kobane Calling (Zerocalcare)

Un viaggio nel Kurdistan siriano per portare cibo e aiuto si trasforma in uno straordinario reportage a fumetti in cui Zerocalcare, all'anagrafe Michele Rech, racconta la sua esperienza lungo i tre viaggi affrontati nell'arco di un anno tra Turchia, Iraq e Siria. Lontano dalle zone di guerra "mainstream", il fumettista romano racconta la resistenza degli abitanti del Rojava, che reagiscono al fondamentalismo islamico con un modello di società egualitaria e anche più avanzata di molti modelli occidentali di civiltà. Un libro che ha fatto luce sulla comunità del Rojava e sulla capitale, Kobane, che dà il nome al libro. In vendita al 15% di sconto su Amazon e Hoepli.

V for Vendetta (Alan Moore e David Lloyd)

Dalla mente di Alan Moore, il più grande autore di fumetti di tutti i tempi, arriva la storia pazzesca narrata in V for Vendetta, quella di una resistenza tenace a un regime fascista che trae nutrimento dalla cultura del terrore nell'Inghilterra dell'immediato futuro. La volontà, però, non può essere imbrigliata neanche dalle catene più resistenti. Da questo straordinario fumetto è stato tratto l'omonimo film, ma questo libro merita ugualmente di essere letto anche se avete già guardato la trasposizione cinematografica. Un vero pilastro del fumetto d'autore contemporaneo, proposto da Lion Comics in un'edizione cartonata di grande formato disponibile su Amazon, mentre su Hoepli è in vendita un'edizione più economica.

Gli altri consigli di graphic novel da leggere

Maus (Art Spiegelman): un grande classico del fumetto mondiale, che racconta la barbarie del nazismo grazie all'utilizzo di animali antropomorfi (i gatti sono i nazisti, i topi sono gli ebrei), ma che analizza anche e soprattutto le difficoltà della seconda generazione, quella dei figli di chi è scampato all'Olocausto. Come spiegare, come comunicare un capitolo nero della storia dell'umanità?

(Art Spiegelman): un grande classico del fumetto mondiale, che racconta la barbarie del nazismo grazie all'utilizzo di animali antropomorfi (i gatti sono i nazisti, i topi sono gli ebrei), ma che analizza anche e soprattutto le difficoltà della seconda generazione, quella dei figli di chi è scampato all'Olocausto. Come spiegare, come comunicare un capitolo nero della storia dell'umanità? Blankets (Craig Thompson): se siete alla ricerca di una gran bella storia d'amore e formazione, siete nel posto giusto. Un grande classico moderno scritto e disegnato da Craig Thompson, che riscalda persino i posti più gelidi del nostro cuore grazie a una storia coinvolgente e commovente, che potrà tenervi compagnia nei primi mesi del 2019.

(Craig Thompson): se siete alla ricerca di una gran bella storia d'amore e formazione, siete nel posto giusto. Un grande classico moderno scritto e disegnato da Craig Thompson, che riscalda persino i posti più gelidi del nostro cuore grazie a una storia coinvolgente e commovente, che potrà tenervi compagnia nei primi mesi del 2019. Gli ultimi giorni di Pompeo (Andrea Pazienza): tra i fumetti da leggere assolutamente non possono mancare quelli di Andrea Pazienza, la voce più originale del fumetto d'autore italiano nel secondo Novecento. "Gli ultimi giorni di Pompeo" è l'ultima opera dell'autore, nonchè il suo testamento letterario: vi si trovano i temi tipici della produzione di Pazienza, ma addolciti da una meravigliosa e terribile nostalgia.

(Andrea Pazienza): tra i fumetti da leggere assolutamente non possono mancare quelli di Andrea Pazienza, la voce più originale del fumetto d'autore italiano nel secondo Novecento. "Gli ultimi giorni di Pompeo" è l'ultima opera dell'autore, nonchè il suo testamento letterario: vi si trovano i temi tipici della produzione di Pazienza, ma addolciti da una meravigliosa e terribile nostalgia. 300 (Frank Miller): da questo fumetto di Frank Miller, l'autore di fumetti più rivoluzionario del secolo scorso, è stato tratto il celebre film che racconta la battaglia delle Termopili. Ma il fumetto è più bello e merita di essere riscoperto e letto, anche per conoscere meglio un autore che ha davvero rivoluzionato tutto.

(Frank Miller): da questo fumetto di Frank Miller, l'autore di fumetti più rivoluzionario del secolo scorso, è stato tratto il celebre film che racconta la battaglia delle Termopili. Ma il fumetto è più bello e merita di essere riscoperto e letto, anche per conoscere meglio un autore che ha davvero rivoluzionato tutto. Persepolis (Marjane Satrapi): un fumetto che tutti dovrebbero leggere, anche i non amanti del genere, perchè Persepolis è innanzitutto un prezioso documento sull'Iran e sulla rivoluzione islamica integralista che ha cambiato per sempre il volto del Paese. Considerato come il primo esempio di reportage a fumetti, leggere Persepolis è un dovere morale e civile: consideratelo un buono – e necessario – proposito per il 2019.

(Marjane Satrapi): un fumetto che tutti dovrebbero leggere, anche i non amanti del genere, perchè Persepolis è innanzitutto un prezioso documento sull'Iran e sulla rivoluzione islamica integralista che ha cambiato per sempre il volto del Paese. Considerato come il primo esempio di reportage a fumetti, leggere Persepolis è un dovere morale e civile: consideratelo un buono – e necessario – proposito per il 2019. La terra dei figli (Gipi): il più raffinato autore di fumetti italiano torna in libreria con una storia ambientata in un mondo post-apocalittico, dove si è dimenticato tutto, l'ignoranza dilaga, e saper leggere è diventata una forma di potere. Se non conoscete ancora questo straordinario ed eclettico autore, vi consigliamo di rimediare al più presto.

(Gipi): il più raffinato autore di fumetti italiano torna in libreria con una storia ambientata in un mondo post-apocalittico, dove si è dimenticato tutto, l'ignoranza dilaga, e saper leggere è diventata una forma di potere. Se non conoscete ancora questo straordinario ed eclettico autore, vi consigliamo di rimediare al più presto. I kill giants (Joe Kelly – Jm Ken Niimura): Barbara Thorson frequenta la quinta elementare, ha pochi amici, ama i giochi di ruolo e ha un grosso segreto: è la custode del martello incantato Coveleski, distruttore dei giganti. Tra la finzione della realtà e la realtà che anima anche la più improbabile delle finzioni, questa storia vi trasformerà, cambiandovi da dentro.

Saggi e biografie: la migliore saggistica da leggere nel 2019

La saggistica sta vivendo un nuovo periodo aureo, complice la volontà da parte dei lettori di farsi un'idea chiara sulla realtà. A questo genere infatti è dedicata una nuova sezione su Amazon, creata proprio per orientarsi meglio nella scelta grazie anche alle opinioni degli altri utenti.

Tra novità editoriali, biografie illuminante, testi antichi ma che hanno ancora tanto da dire, ecco la nostra selezione di saggi, biografie e reportage da leggere nel 2019.

21 lezioni per il XXI secolo (Yuval Noah Harari)

Un libro non può dare alle persone cibo o vestiti o strumenti concreti per destreggiarsi in un mondo sempre più complesso, ma può offrire loro delle informazioni, dei concetti utili a orientarsi meglio tra le proprie possibilità, permettendoci di fare la scelta giusta. Questo saggio, che spazia dalla politica alla cultura, dall'economia all'attualità alla pedagogia, vuole essere un vademecum per affrontare le nuove sfide della contemporaneità, mettendoci in condizione di comprendere il senso di determinati fenomeni, e di decidere con cognizione di causa da che parte stare. Disponibile con il 15% di sconto su Amazon e Hoepli.

Becoming. La mia storia (Michelle Obama)..

Michelle Obama si racconta in un'autobiografia appena uscita in libreria, che in molti hanno tuttavia già letto e avuto modo di apprezzare. Dall'infanzia in una tipica famiglia della working class, passando per le borse di studio per le università più importanti, in cui spesso era l'unica donna nera in aula, Michelle Obama racconta con coraggio e sincerità la sua vita, non tralasciando nulla. Un libro da leggere per chi ha bisogno di credere che storie come quella di Michelle siano ancora possibili, o per chi è già una sua grande fan e vuole conoscere meglio la sua storia. Potete leggerlo anche prima del 2019 approfittando della spedizione rapida su Amazon e Hoepli.

La finestra di Leopardi. Viaggio nelle case dei grandi scrittori italiani (Mauro Novelli)

Disponibile a prezzo scontato su Amazon e Hoepli, si tratta di un libro di viaggio per parole e immagini attraverso le abitazioni private dei grandi della letteratura italiana, da Leopardi a Pasolini, da Foscolo a Pirandello e Manzoni. Mauro Novelli ci accompagna lungo questo percorso incrociando eventi privati delle vite degli scrittori, elementi tratti dalle loro opere letterarie e condizioni attuali di queste dimore, dalle ville nobiliari agli angusti appartamenti in città. Un libro da leggere per tutti gli appassionati di letteratura e per i curiosi in generale.

Gli altri consigli di saggi e biografie da leggere

L'arte della guerra (Sun Tzu): scritto nel VI secolo a.C., questo libro è il primo trattato di strategia di guerra, ma in realtà è un manuale che insegna come raggiungere un obiettivo. Utilizzato per spiegare modelli di business, obiettivi sportivi, percorsi motivazionali e artistici, tutti riescono a trovare in questo libro antichissimo qualcosa che parli di loro. Anche tu.

(Sun Tzu): scritto nel VI secolo a.C., questo libro è il primo trattato di strategia di guerra, ma in realtà è un manuale che insegna come raggiungere un obiettivo. Utilizzato per spiegare modelli di business, obiettivi sportivi, percorsi motivazionali e artistici, tutti riescono a trovare in questo libro antichissimo qualcosa che parli di loro. Anche tu. Pensieri lenti e veloci (Daniel Kahneman): come funziona il nostro cervello? Daniel Kahneman, che con questo libro ha vinto un Premio Nobel, ci spiega in che modo pensiamo, esprimiamo giudizi e prendiamo decisioni, mostrandoci quanto siano potenti – ed erronee – le prime impressioni.

(Daniel Kahneman): come funziona il nostro cervello? Daniel Kahneman, che con questo libro ha vinto un Premio Nobel, ci spiega in che modo pensiamo, esprimiamo giudizi e prendiamo decisioni, mostrandoci quanto siano potenti – ed erronee – le prime impressioni. Intelligenza emotiva (Daniel Goleman): un saggio che ha avuto un successo di vendite degno dei romanzi più popolari. Daniel Goleman si interroga su un tipo di capacità cognitiva che va aldilà dei quozienti intellettivi, e fornisce ai lettori delle risposte su come avere successo, nel lavoro come nelle relazioni, grazie a una caratteristica spesso dimenticata, ma fondamentale: l'empatia.

(Daniel Goleman): un saggio che ha avuto un successo di vendite degno dei romanzi più popolari. Daniel Goleman si interroga su un tipo di capacità cognitiva che va aldilà dei quozienti intellettivi, e fornisce ai lettori delle risposte su come avere successo, nel lavoro come nelle relazioni, grazie a una caratteristica spesso dimenticata, ma fondamentale: l'empatia. Gomorra (Roberto Saviano): ormai è un bestseller, ma se non lo avete ancora letto dovreste rimediare nel 2019. A bordo della sua Vespa, il Roberto Saviano del 2006 ha l'incoscienza di addentrarsi nei misteri della criminalità organizzata, e il coraggio di raccontare ciò che vede. Un libro-testimonianza, che gli è valso una vita sotto scorta.

(Roberto Saviano): ormai è un bestseller, ma se non lo avete ancora letto dovreste rimediare nel 2019. A bordo della sua Vespa, il Roberto Saviano del 2006 ha l'incoscienza di addentrarsi nei misteri della criminalità organizzata, e il coraggio di raccontare ciò che vede. Un libro-testimonianza, che gli è valso una vita sotto scorta. Attraversare i muri (Marina Abramovic): in concomitanza della grande personale dedicata a Marina Abramovic a Firenze, consigliamo questa autobiografia uscita nel 2016 per Bompiani. L'infanzia in un contesto fortemente politicizzato e oppressivo, la liberazione e l'inizio della carriera artistica, l'incontro con Ulay, l'epica separazione sulla Grande Muraglia Cinese: tutto quello che avreste voluto sapere sulla più importante artista e performer contemporanea.

(Marina Abramovic): in concomitanza della grande personale dedicata a Marina Abramovic a Firenze, consigliamo questa autobiografia uscita nel 2016 per Bompiani. L'infanzia in un contesto fortemente politicizzato e oppressivo, la liberazione e l'inizio della carriera artistica, l'incontro con Ulay, l'epica separazione sulla Grande Muraglia Cinese: tutto quello che avreste voluto sapere sulla più importante artista e performer contemporanea. Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni (Jared Diamond): perchè alcune aree del pianeta si sono sviluppate più di altre? Riportare la questione a fattori oggettivi aiuta a capire meglio la realtà, ma soprattutto è indispensabile per evitare il presunto suprematismo di una razza su un'altra, e guardare il tutto all'interno di un frame scientifico e antropologico.

(Jared Diamond): perchè alcune aree del pianeta si sono sviluppate più di altre? Riportare la questione a fattori oggettivi aiuta a capire meglio la realtà, ma soprattutto è indispensabile per evitare il presunto suprematismo di una razza su un'altra, e guardare il tutto all'interno di un frame scientifico e antropologico. Come un romanzo (Daniel Pennac): un delizioso saggio sul piacere della lettura, facile e veloce da leggere, con tanto di elencazione dei diritti del lettore, tra cui anche quello di non leggere. Perchè, come ci insegna Pennac, il verbo "leggere" ha qualcosa in comune con verbi come "amare" e "sognare": nessuno di loro ammette il dovere.

(Daniel Pennac): un delizioso saggio sul piacere della lettura, facile e veloce da leggere, con tanto di elencazione dei diritti del lettore, tra cui anche quello di non leggere. Perchè, come ci insegna Pennac, il verbo "leggere" ha qualcosa in comune con verbi come "amare" e "sognare": nessuno di loro ammette il dovere. Il Vesuvio universale (Maria Pace Ottieri): un reportage intorno al Vesuvio, alla scoperta della popolazione che vive attorno a uno dei vulcani più pericolosi del mondo. Maria Pace Ottieri ci porta nella quotidianità di chi convive con il Vesuvio, lo teme e lo ama, mostrandoci la realtà di quei territori con rigore scientifico e spirito critico.

I migliori libri da leggere nel 2019: le altre proposte

Le nostre proposte sono terminate, ma il numero di libri da poter leggere nel 2019 è praticamente infinito: oltre a quelli consigliati da noi, nella sezione dedicata ai libri su Amazon e sul sito di Hoepli potrete scoprire altre novità, romanzi, saggi e graphic novel. Se poi li trovate usati su Libraccio, tanto meglio.

Quello che leggiamo è ovviamente importante, ma ciò che conta davvero è imparare ad amare la lettura, vivendola non come un dovere da compiere, ma come una grande opportunità di trascorrere il tempo divertendosi ed emozionandosi. Non ci resta che augurarvi buona lettura in compagnia di grandi storie!