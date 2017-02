Si terrà stasera alle ore 18, al Teatro di San Carlo di Napoli, un concerto gratuito organizzato dal Comune di Napoli per 1.300 migranti. La città di Napoli, con in testa il suo sindaco Luigi De Magistris, vuole così lanciare un segno di solidarietà e accoglienza, proponendo agli oltre mille migranti uno spettacolo di pianoforte e coro. La scaletta del concerto, infatti, prevede brani di pianoforte di opere di Giuseppe Verdi, Mascagni e Giacomo Puccini. Prevista anche la presenza anche del coro del Massimo napoletano.

L’evento si svolgerà all'interno delle iniziative di carattere interculturale svolte dall'associazione "3 Febbraio", in segno di accoglienza e solidarietà nel tempo della musica classica, sinfonica, della lirica e della danza non solo della città di Napoli, ma del mondo intero considerata la valenza artistica, culturale e sociale del Teatro San Carlo.

Il sindaco di Napoli e l'assessore alla Cultura e al Turismo della città di Napoli, Nino Daniele, scrivono in maniera congiunta, relativamente all'evento

Un’occasione importante e significativa che intende dimostrare concretamente il legame tra il Teatro Massimo di Napoli e tutti gli abitanti della città indipendentemente dalla loro provenienza d’origine. Nel tempo in cui si ergono muri e si difendono frontiere e non le persone questa iniziativa indica un’altra strada. Per la prima volta nella storia un teatro di questa levatura apre le porte alla gente del mondo: è anche così che si afferma la piena accoglienza di tutti profughi e immigrati per una società libera aperta e solidale.