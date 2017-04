Un uomo malato di cancro e di diabete è stato legato al suo posto su un aereo della British Airways durante un volo di 14 ore solo per aver chiesto di sgranchirsi le gambe. Il malcapitato, Kwame Bantu, 65enne, era partito da Londra per raggiungere Kingston, in Giamaica, dove vive il figlio. Dopo circa 60 minuti di volo avrebbe lamentato un gonfiore alle gambe e vertigini. Avrebbe quindi chiesto al personale di volo di essere spostato in un posto in prima classe, dove c'è più spazio tra un sedile e l'altro.

Kwame sarebbe stato prima “schernito” dai membri dell’equipaggio, poi, quando ha provato ad alzarsi, almeno in sei lo avrebbero fermato costringendolo a tornare dov'era. E, stando sempre al suo racconto, per accertarsi che non si muovesse da lì, gli hanno bloccato con dei lacci mani e piedi. "Stavo solo cercando di avere un po’ di spazio per allungare la gamba", ha detto al Daily Mail. "Ma nessuno mi ha aiutato. Hanno rifiutato di ascoltarmi, nonostante dicessi loro che ero malato e stavo male. Sono stato trattato come uno schiavo” dice l’anziano. "Gli steward si sono comportati in modo disumano. E quando ha chiesto di poter andare in bagno, gli hanno risposto che poteva fare i suoi bisogni lì, sulla poltrona" spiega ancora il 65enne.

Il racconto dell’uomo è stato confermato da Joy Stoney, un'imprenditrice dello Yorkshire, che avrebbe anche cercato di aiutare Kwame: “Gli hanno letteralmente detto che poteva defecare al suo posto”. Secondo la donna, 40enne, il personale di volo avrebbe “trascinato l'uomo per il collo” dopo averlo irriso dicendogli: “Sai quanto costa un biglietto di prima classe?”. La compagnia, la British Airways, ha aperto un'indagine sull'accaduto ma intanto si è difesa: "Bantu ha opposto resistenza, urlando contro l'equipaggio e gli altri passeggeri".