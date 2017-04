Domenica 30 aprile iscritti, attivisti e simpatizzanti del Partito Democratico sono chiamati a votare il nuovo segretario del Pd alle primarie. I tre sfidanti in corsa sono il segretario dimissionario ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, il ministro della Giustizia Andrea Orlando e il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano. I seggi resteranno aperti dalle 8 del mattino fino alle 20. Dalla chiusura delle urne in poi verrà effettuato lo spoglio delle schede e verrà in seguito diffuso il nome del nuovo segretario del Partito Democratico, qualora al primo turno uno degli sfidanti raggiunga almeno il 50% delle preferenze. In caso contrario, i due candidati più votati si sfideranno al ballottaggio, previsto per il prossimo 7 maggio. Al momento i sondaggi vedono in testa Matteo Renzi, seguito da Andrea Orlando e Michele Emiliano al terzo posto.

Alle primarie del Partito Democratico potranno votare tutti i tesserati Pd e gli elettori iscritti alle liste elettorali nei vari comuni italiani. Saranno allestiti in tutto circa diecimila gazebo su tutto il territorio nazionale. Per votare è indispensabile recarsi al seggio, individuabile sul sito primariepd2017.it, con documento d'identità e tessera elettorale e, nel caso dei tesserati, con l'iscrizione all'anagrafe del partito. Possono votare tutti i cittadini italiani a partire dai 16 anni in poi e anche i cittadini di altri Paesi in possesso di regolare permesso di soggiorno. Gli elettori dovranno versare un contributo minimo di due euro per poter votare, contributo che però non è richiesto a chi è in possesso della tessera del Partito Democratico.

È prevista la possibilità di partecipare alle primarie anche agli iscritti Pd e agli elettori registrati all'Aire residenti all'estero. Sempre sul portale del PD è possibile trovare i seggi allestiti nelle varie città estere e le modalità sono le medesime previste per il voto italiano. I residenti all'estero, però, potranno votare anche online, attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Partito, registrandosi entro le 18 del 28 aprile. Per poter usufruire della piattaforma online, è però richiesto un contributo via PayPal di minimo 4 euro a elettore.